【SEN孩子】心理學家分享3個小錦囊　與特殊需要孩子「童」心抗疫

▲ 持續的疫情為不少特殊學習需要孩子，在情緒適應、生活作息、社交及學習安排方面，帶來不少轉變及挑戰。（i-stock圖片）

最近看見一篇報道，馬來西亞有一位17歲、喜歡以畫畫來溝通表達的自閉症女孩賈米拉。賈米拉母親知道，向自閉症女兒解釋疫情並不容易，於是與女兒收看新聞頻道，希望令她明白疫情威脅及前線醫護人員的辛勞。賈米拉將每天新聞上看見有關疫情的人和事，完成了「我們的英雄」系列畫作，向前線醫護人員致敬，並贏得國際抗疫海報大賽冠軍。

持續的疫情為不少特殊學習需要（包括：自閉症、專注力不足/過度活躍症等）孩子，在情緒適應、生活作息、社交及學習安排方面，帶來不少轉變及挑戰。面對漫長抗疫路，家長難免會感到疲憊徬徨，然而如能像賈米拉故事一樣，保持積極正面的態度，才能和孩子在困境中迎難而上。家有特殊需要孩子的家長，不妨參考以下3個小錦囊，在抗疫路上與孩子「童心」抗疫。

1. 同理心聆聽感受

特殊需要孩子的情緒，可能因未能完全理解疫情變化及生活作息等被打亂，而出現更多的情緒起伏，包括：易哭及忟憎、發惡夢、要求家長陪伴等，讓孩子在不確定的疫情中感到安全、關心及支持，實為重要。家長每天不妨訂立親子時間，多坦白與孩子分享感受，同時鼓勵孩子運用情緒圖卡等協助表達情緒。

2. 學習自我平復情緒

家長可嘗試與孩子建立平復負面情緒的方法（例如深呼吸、正面思考等），也可以讓孩子發揮創意潛能，如賈米拉一樣，透過鼓勵孩子從自己興趣長處中，建立表達及平復情緒方法。

3. 確立安全感及規律

家長在家宜盡量為孩子制訂生活作息表，以保持孩子熟悉的生活規律，建立安全感。在講解疫情相關資訊時，家長亦要留意簡短清晰，並可利用視覺提示如圖卡影像，讓特殊需要孩子掌握相關資料，減少孩子因為接收到錯誤資訊或胡亂猜測而感到擔心不安，並多分享勵志正面抗疫的好人好事，讓孩子抱著希望及積極信念面對疫境。

賈米拉母親希望孩子透過畫畫紓緩緊張情緒，想不到孩子的畫作不單為灰暗的疫情中帶來一些色彩，也為大家帶來一點盼望，而大家的祝福支持也為這個不平凡的家庭帶來欣慰及鼓舞。對不少有特殊需要孩子的家庭來說，疫境雖然無情，但是人間總有愛、關懷、仁慈及勇氣，盼望我們除了好好照顧自己及家人外，也能多關心祝福育有特殊學習需要孩子的家庭，守望相助，共同渡過疫境。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 陸詠詩博士