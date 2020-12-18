【嬰兒洗澡】新手爸媽必學避免冷親BB　兒科醫生教嬰兒沖涼4大注意事

▲ 台灣兒科醫生巫漢盟分享嬰兒沖涼4大注意事，包括浴室環境、洗澡水溫、洗澡姿勢及沐浴用品。

本港天氣已步入寒冬，近日氣溫更低至13度，父母為嬰兒洗澡要特別留意，避免他們著涼。台灣兒科醫生巫漢盟就分享嬰兒沖涼4大注意事，包括浴室環境、洗澡水溫、洗澡姿勢及沐浴用品，家長尤其新手爸媽可作參考。

台灣兒科醫生巫漢盟早前二度當爸爸，太太為他誕下女兒，一對兒女成就「好」字。巫醫生本周三（16日）於facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包」發文，分享為4個月大女兒洗澡的生活事，同時提及嬰兒的皮膚稚嫩，所以他提醒家長幫嬰兒洗澡時，要注意以下4件事︰

1. 浴室環境

浴室溫度控制在26至28度為宜，並且要保持通風，洗澡時有熱氣，所以可開一點小窗，或是開一點門，但冬天時注意別太通風造成室溫太低。

2. 洗澡水溫

水溫控制在33至36度，比人體體溫低一些，可用溫度計或是手肘內側測試，洗澡時間控制在5至10分鐘內為宜，以免水溫下降。

3. 洗澡姿勢

以巫醫生為例，他幫女兒洗澡時通常是單手操作，一手撐住女兒，另一手則負責沖水或是塗抹沐浴用品，因此選擇壓泵裝、單手好操作的沐浴用品較方便。

4. 沐浴用品

沐浴用品須選擇成分溫和、接近肌膚天然酸鹼值pH5.5為佳，才不會破壞肌膚表面的皮脂屏障。另外嬰兒的皮膚薄嫩，更需要做好保濕，可選擇含有舒敏保水的植物醣體成分保持皮膚濕潤。

巫醫生指出洗澡可以清潔身體之餘，也能促進新陳代謝，也是促進寶寶感覺統合發展的好時機，例如沖水、塗抹沐浴露可以刺激寶寶的觸覺，跟寶寶說話可以促進聽覺、認知能力等。他建議父母不妨把握每天這短短的幾分鐘，和孩子度過親子時光。

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責任編輯︰王明芳