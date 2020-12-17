【驚安の殿堂】Donki首間情熱笑店登陸山頂廣場　投入日本文化祭典12月18日開幕【有片】

▲ 驚安の殿堂DON DON DONKI新店「情熱笑店 山頂廣場」於12月18日開幕！

驚安之殿堂DON DON DONKI一直大受歡迎，位於山頂廣場的新分店於12月18日開幕，TOPick率先為大家介紹「情熱笑店山頂廣場」，推介限定精選美食！

位於山頂廣場的情熱笑店是Donki的全新店舖模式，接近2000呎的新店主打日本屋台文化。新店特開設25個美食攤位，提供120種人氣招牌日本料理和山頂廣場新店獨有的限定美食，必定能讓你享受新的美食體驗！

為大家推介山頂廣場獨有限定精選美食，當中包括鹿兒島牛肉芝士球（$48）及鰻魚串（$49）！

點擊大圖即睇美食：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，DON DON DONKI 邀請忠實顧客投票選出自己喜歡的食品，當中包括：唐揚炸雞、章魚燒、烤和牛串 (和牛串)、烤雞肉串及三文魚子飯團等等，大家到新分店「潮聖」，不容錯過！

網民票選DONKI 10大日本美食排行榜即睇【下一頁】

開幕驚喜優惠和活動

新分店推出多項開幕優惠，詳情如下：

消費滿港幣$300 即可獲贈精美禮品 （3 選 1）

於「情熱笑店 山頂廣場」以當日收據消費滿港幣$300 或以上之顧 客，即可獲贈以下精美禮品（3 選 1）。

選擇 1： 香港限量版 DON DON DONKI 帆布袋

日期：12 月 18 日起；早上 10 時至晚上 10 時

選擇 2： DON DON DONKI 繪馬板

（歡迎選擇你喜愛的寄語並掛在店內神社裝飾展示。）

日期：12 月 18 日至 20 日；早上 10 時至晚上 10 時

選擇 3： 扭氣球

日期：12 月 18 日至 20 日；早上 11 時至下午 1 時、下午 2 時至 4 時及下午 5 時至晚上 7 時

*數量有限，先到先得，送完即止。

與 Donpen 合照留念

日期：12 月 18 日 ： 早上 10 時至下午 5 時 30 分 、12 月 19 日至 20 日；中午 12 時至下午 6 時

探索 DON DON DONKI 及「情熱笑店 山頂廣場」：印花換領獎賞

於 1 月 17 日晚上 10 時或之前集齊「情熱笑店 山頂廣場」及任何 2 間 DON DON DONKI 分店印花， 可於任何 DON DON DONKI 分店 顧客服務部換取零食小禮物一份。

日期：12 月 18 日至 1 月 17 日晚上 10 時

*活動期內 DON DON DONKI 全線分店各店名額 60 個，先到先得， 送完即止。

探索「情熱笑店 山頂廣場」：屋台印花換領獎賞

於 12 月 18 日起於「情熱笑店 山頂廣場」惠顧 5 個不同的屋台食攤， 即送珍寶雞串一串。印花卡可於「情熱笑店 山頂廣場」禮品換領處領取。

日期：12 月 18 日起

*活動期內名額有限，先到先得，送完即止。

領取限量贈品 –「情熱笑店 山頂廣場」限定版 Donpen 手撥扇

日期：12 月 18 日起 *贈品先到先得，送完即止。

「情熱笑店 山頂廣場」」詳情：

營業時間：上午10時至晚上10時

地址：香港山頂山頂道118號山頂廣場1樓112-113號舗

開幕日期：2021年12月18日（星期五）上午10時

面積：199平方米（約2,142呎）

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：張懿慧