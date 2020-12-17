立法會首以Zoom開會　議員會後感想如何？

第四波新冠疫情持續爆發，立法會部分委員改以Zoom視像開會。房屋事務委員會今日就率先試行，成為立法會史上首個視像會議。是次會議由自由黨主席、房屋事務委員會主席張宇人主持，會議在開始時一度沒有聲音，不過很快便已解決。

立法會主席梁君彥早前表明，由於網上會議是「非正式」，不受《議事規則》規範，議員發言亦不受《特權法》保障，故會議一開始，張宇人就表明，委員會不可作任何正式決定，議員不得提出議案，會議亦不設即時傳譯服務。

立法會首次使用視像開會，各位議員有何感想？柯創盛大讚過程順暢，但認為長遠要解決提出動議、有法律效力的問題。他更自爆有「蝦碌」情況，因為Zoom會議版面並非每次相同，情急下找不到發言按鍵，要立即致電立法會的支援人員聯絡。另外，由於在會議開始前，他正為網台節目錄影，而會議緊接錄影之後，所以他直接留在錄影室內開會，以綠幕作背景上鏡。

▲ 民建聯柯創盛在會議中多次發言。（網上截圖）

新民黨容海恩亦大讚會議流程暢順，不過她直言，開視像會議時難以拿捏發言時間，「不知自己提問咗幾耐」，希望下次開會時情況可得到改善。她又透露，開會時特意使用Zoom的「虛擬背景」，笑言自己的家比較亂和窄！

民建聯鄭泳舜就指，在疫情下用Zoom開會是個「好方法」，不過他始終認為實體會議比較好，因為視像開會無可避免會出現接收不良的情況，「不是全部聽得清楚」。他又透露自己昨日是「一心二用」地開會，因為市建局一個會議，與房屋事務委員會會議的時間相撞，他只好同時進行兩個視像會議！

▲ 民建聯鄭泳舜大爆，自己是「一心二用」地開會。（網上截圖）

會議歷時一個半小時，張宇人形容過程「好暢順」，是一個新嘗試，笑言︰「可以早啲收工」。