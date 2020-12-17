  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (週四) 22:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢疫酒店】5間指定檢疫酒店明日(18日)投入服務　需數分鐘完入住登記進入房間後啟動手帶

社會 20:53 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

由旅客進入酒店大堂那一刻起，工作人員便要在數分鐘內完成他們的入住登記手續。(聶德權FB圖片)

5間指定檢疫酒店明日(18日)會投入服務，負責統籌的公務員事務局局長聶德權今早(17日)到其中一間酒店視察情況，了解有關的準備工作。他表示，政府對指定檢疫酒店由登記入住酒店、每日送餐服務、房間清潔，第12日的檢測程序，以至退房等各環節，都有仔細規定，亦獲得酒店全力支持及配合。

由旅客進入酒店大堂那一刻起，工作人員便要在數分鐘內完成他們的入住登記手續，並提醒他們進入房間後啟動手帶；以機械人送餐及負責走廊清潔消毒。

而在檢疫第14晚後，經檢疫專家小組通知其12日的檢測結果為陰性後，旅客才能離開酒店；為避免他們擅自離開酒店，電梯大堂出口旁都有員工24小時當值查核。

    點擊圖片放大
    +2

36間指定酒店及指定交通安排會在下周二全面實施，相關資料專頁：www.designatedhotel.gov.hk

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

疫情 酒店 聶德權 新冠肺炎 機械人 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【李偲嫣離世】正義聯盟創辦人李偲嫣撐國教、反佔中　與「鋮浚哥」再婚引起一時佳話
18:36 2020/12/16
【李偲嫣離世】正義聯盟創辦人李偲嫣撐國教、反佔中　與「鋮浚哥」再婚引起一時佳話