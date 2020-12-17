【檢疫酒店】5間指定檢疫酒店明日(18日)投入服務　需數分鐘完入住登記進入房間後啟動手帶

▲ 由旅客進入酒店大堂那一刻起，工作人員便要在數分鐘內完成他們的入住登記手續。(聶德權FB圖片)

5間指定檢疫酒店明日(18日)會投入服務，負責統籌的公務員事務局局長聶德權今早(17日)到其中一間酒店視察情況，了解有關的準備工作。他表示，政府對指定檢疫酒店由登記入住酒店、每日送餐服務、房間清潔，第12日的檢測程序，以至退房等各環節，都有仔細規定，亦獲得酒店全力支持及配合。

由旅客進入酒店大堂那一刻起，工作人員便要在數分鐘內完成他們的入住登記手續，並提醒他們進入房間後啟動手帶；以機械人送餐及負責走廊清潔消毒。

而在檢疫第14晚後，經檢疫專家小組通知其12日的檢測結果為陰性後，旅客才能離開酒店；為避免他們擅自離開酒店，電梯大堂出口旁都有員工24小時當值查核。

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36間指定酒店及指定交通安排會在下周二全面實施，相關資料專頁：www.designatedhotel.gov.hk

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責任編輯 李志強