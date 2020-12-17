【保就業計劃】新一批名單涉1,500僱主領6.7億元 多間物管公司上榜包括富城、佳定

▲ 「保就業」計劃秘書處公布新一批領取第二期9至11月工資補貼的僱主名單，涉及約1,500名僱主，發放工資補貼額約6.7億元及承諾受薪僱員人數約29,000人。

「保就業」計劃秘書處公布新一批領取第二期9至11月工資補貼的僱主名單，涉及約1,500名僱主，發放工資補貼額約6.7億元及承諾受薪僱員人數約29,000人。

今批名單中領取最多補貼的頭三位僱主都是物業管理公司，當中首名是富城物業管理有限公司獲7,490萬元補貼，承諾受薪僱員有3,071人；第二名是佳定物業管理有限公司，取得5,714萬元補貼，承諾聘請2,542人；第三名則是置邦物業管理有限公司，獲4,564萬元補貼以聘用2,114人。

另外，瑰麗酒店獲2,463萬元補貼以聘989人；而吉野家快餐亦獲1,998萬元，承諾向1,257名員工支薪。

秘書處指，至今已向超過15萬僱主批出第二期工資補貼，而仍在處理的有約1,500份，佔整體不足1%。而審核需要相對較長的時間原因包括，部分僱主於第二期以新的「指定月份」或新的強積金計劃申請工資補貼，以及他們未能履行計劃第一期的承諾；秘書處正向部分第一期內裁減僱員數目的幅度相對龐大的僱主查詢業務及聘用員工的情況，若未能提供合理解釋，政府有權拒絕有關僱主第二期工資補貼的申請。

今批名單中領取最多補貼的頭10名僱主

僱主名稱 補貼金額 承諾受薪僱員人數 富城物業管理有限公司 7,490萬 3,071 佳定物業管理有限公司 5,714萬 2,542 置邦物業管理有限公司 4,564萬 2,114 天祥公證行有限公司 3,721萬 1,440 信德中旅船務管理有限公司 2,686萬 1,021

資料來源：「保就業」計劃秘書處

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記者：徐紹軒