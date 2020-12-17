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【裁員潮】飲食業工會指逾3成工友在第四波疫情遭解僱 促政府直接支援僱員

社會 21:27 2020/12/17

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飲食業職工會聯合會指，收緊措施2周內有逾3成工友被解僱，要求政府直接支援受影響的飲食業僱員。（飲食業職工會聯合會提供相片）

本港第四波疫情持續，港府早前收緊社交距離措施，有飲食業工會指，收緊措施2周內有逾3成工友被解僱，要求政府直接支援受影響的飲食業僱員。

飲食業職工會聯合會自本月8日收緊限聚令起，2周內以電話訪問163名會員，發現當中50%被放無薪假，30.9%已被解僱，未受影響的有19.1%。而有89.3%工友表示僱主有申請政府「抗疫防疫基金」，工會認為這反映早前的保就業措施未能惠及受影響的飲食業僱員。

飲食業職工會聯合會總幹事李卓燊表示，11月時社交措施未收緊仍可6人一枱用餐，當時情況正在改善，餐廳生意較好，工友亦較多工開。不過，相較第二、三波疫情時約2成食肆只是在數周內陸續停業，工友反映第四波疫情社交措施收緊後，有3成食肆即時停業，情況更為嚴重，引起工友憂慮食肆會否就此倒閉。

工會要求政府直接支援受影響的飲食業僱員，例如直接向飲食業僱員發放一筆過1萬元津貼、推出失業援助金，或由政府承擔設立失業貸款基金，容許以強積金作抵押申請免息的失業貸款。

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記者：徐紹軒

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