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馬會2成賽馬投注額來自海外 獲「海外拓展成就獎」表揚

社會 21:57 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

馬會於昨日（16日）舉行的DHL / 南華早報香港商業獎2020頒獎禮上，獲頒「海外拓展成就獎」。（馬會提供圖片）

新冠肺炎疫情間不少活動需要暫停，但馬會採取嚴謹的防疫措施，確保「馬照跑」，仍能成功舉辦浪琴表香港國際賽事。馬會於昨日（16日）舉行的DHL / 南華早報香港商業獎2020頒獎禮上，獲頒「海外拓展成就獎」，表揚馬會成功拓展海外新市場。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會成功拓展海外市場，現時賽馬投注額約20%來自香港以外地區、經由匯合彩池匯入，認為成功有賴在全球具領導地位的賽馬資訊及博彩科技，令海外馬迷數量不斷擴大。

他又指，馬會在海外市場所得的業務成就，希望可幫助更多有需要人士。

香港商業獎於1990年由DHL及南華早報創立，當中「海外拓展成就獎」的評選準則包括財務及財務以外表現，如海外收入比例、持續盈利增長、新發展的海外市場及產品數量、以及機構的風險管理與社會責任成就。

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責任編輯：徐紹軒

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