  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 22:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明年1月起寄住內地、英國、歐盟等地的非文件類郵件 投寄前須提交電子報關資料

社會 22:08 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

香港郵政宣布，因應中國内地、歐盟27個成員國、英國、瑞士及巴西郵政機關的要求，由2021年1月1日起，所有寄往當地的非文件類郵件，需於投寄前提交電子報關資料。

另外，寄往美國的郵包類郵件已於去年6月起實施上述要求，有關要求現擴展至內非文件類的郵件。
 
電子報關所需的資料包括寄件人資料、收件人資料；以及內載物品的資料。香港郵政指，市民可透過「郵件清關易」、「投寄易」及「我的特快專遞」網上平台或香港郵政流動應用程式提交電子報關資料。市民亦可使用各郵政局內配備的「郵件清關易」自助平台及／或「郵件清關易」平板電腦，根據指示提交資料。
　　 
有關當地郵政機關提醒，寄往當地的內載貨品郵件如未附有電子報關資料，可能會導致清關延誤或不獲處理。寄件人應在郵件上填寫回郵地址，如沒有回郵地址，退回的郵件會被銷毁。因以上原因而需退回或銷毀的郵件，郵費將不獲退回。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】新增96宗確診個案 跳舞群組再增４人
今日 16:52
【新冠肺炎】新增96宗確診個案 跳舞群組再增４人
【防疫抗疫基金4.0】政府注資64億元　新措施一文看清
今日 18:49
【防疫抗疫基金4.0】政府注資64億元　新措施一文看清
【檢疫酒店】5間指定檢疫酒店明日(18日)投入服務　需數分鐘完入住登記進入房間後啟動手帶
今日 20:53
【檢疫酒店】5間指定檢疫酒店明日(18日)投入服務　需數分鐘完入住登記進入房間後啟動手帶
香港郵政 巴西 瑞士 英國 中國 歐盟

最高瀏覽

【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【李偲嫣離世】正義聯盟創辦人李偲嫣撐國教、反佔中　與「鋮浚哥」再婚引起一時佳話
18:36 2020/12/16
【李偲嫣離世】正義聯盟創辦人李偲嫣撐國教、反佔中　與「鋮浚哥」再婚引起一時佳話