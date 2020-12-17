明年1月起寄住內地、英國、歐盟等地的非文件類郵件 投寄前須提交電子報關資料

▲ （經濟日報資料圖片）

香港郵政宣布，因應中國内地、歐盟27個成員國、英國、瑞士及巴西郵政機關的要求，由2021年1月1日起，所有寄往當地的非文件類郵件，需於投寄前提交電子報關資料。

另外，寄往美國的郵包類郵件已於去年6月起實施上述要求，有關要求現擴展至內非文件類的郵件。



電子報關所需的資料包括寄件人資料、收件人資料；以及內載物品的資料。香港郵政指，市民可透過「郵件清關易」、「投寄易」及「我的特快專遞」網上平台或香港郵政流動應用程式提交電子報關資料。市民亦可使用各郵政局內配備的「郵件清關易」自助平台及／或「郵件清關易」平板電腦，根據指示提交資料。



有關當地郵政機關提醒，寄往當地的內載貨品郵件如未附有電子報關資料，可能會導致清關延誤或不獲處理。寄件人應在郵件上填寫回郵地址，如沒有回郵地址，退回的郵件會被銷毁。因以上原因而需退回或銷毀的郵件，郵費將不獲退回。

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責任編輯：徐紹軒