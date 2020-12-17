港台節目指青山灣入境中心不人道對待被羈留人士 入境處不點名譴責指控失實

▲ （入境處圖片）

香港電台在本周一（14日）播映的一集《鏗鏘集》節目中，提到青山灣入境事務中心涉嫌不人道對待被羈留人士。入境處今日（17日）晚上發稿，不點名譴責個別媒體作嚴重且失實的指控，並作出澄清。

入境處指，青山灣入境事務中心的被羈留人士都是非法入境者、逾期逗留人士或抵港時遭入境處拒絕入境人士，正等候遣送離港。截至今年11月30日，中心內共有250名被羈留人士，當中211人曾提出免遣返聲請。被羈留人士中，小部份已非法留港一段長時間，並曾在香港干犯嚴重罪行，但他們均向入境處提出免遣返聲請，利用法律程序延長他們非法留港時間，免被遣返。



入境處強調一直嚴格按照既定的羈留政策，並合乎有關法例要求和法院訂立的相關法律原則，亦一直遵守法例規定，確保所有被羈留人士均獲得妥善的待遇。若任何被羈留人士對羈留期間的待遇或安排不滿，可以即時向申訴專員公署、到訪的太平紳士或該處作出投訴，處方必定會按法律及既定程序嚴肅處理。



入境處亦強調，絕不容許任何暴力或非法行為，若任何人報稱在羈留期間受到暴力對待，應立即向入境處作出投訴或要求報警求助，入境處及相關執法部門一定會依法嚴肅及公平處理。

法例規定被羈留人士如訴稱生病或受傷，須在中心得到充足的醫療護理。入境處指，如有需要中心的當值醫生會建議將有關人士送往公立醫院作進一步檢查及接受適切的治療，並必須經院方診斷及許可後方可離開醫院，若留院期間有關人士要求驗傷，入境處不會亦不可能作出任何阻撓。

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責任編輯：徐紹軒