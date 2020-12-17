警破兩宗財務中介騙案共涉款201萬元 3人被捕

▲ 警方拘捕3人涉及財務中介公司串謀詐騙案，涉款逾200萬元。（曾秋文攝）

警方拘捕3人涉及財務中介公司串謀詐騙案，騙徒向受害人自稱為財務中介顧問並以低息貸款為由騙取受害人金錢超過200萬元。

油尖警區刑事調查隊第5隊主管潘嘉煒高級督察表示，今年10月中一名63歲女士，收到自稱是金融機構的職員電話，聲稱可替她借取高額貸款，受害人信以為真，前往尖沙咀麼地道一幢商業大廈商討貸款細節，其後騙徒陪同受害人到最少2間持牌貸款公司進行貸款申請，當成功申請後騙徒聲稱可將該批金錢再申請低息高額貸款，受害人將金錢交給騙徒後，騙徒便失去聯絡。受害人合共損失150萬元。

警方調查後成功鎖定一名目標人物，在昨日（16日）早上在天水圍一私人住宅拘捕一名姓蘇的44歲男子，現正被扣留調查。

另外，油尖警區重案組主管陳嘉寶高級督察表示，本年12月油尖警區接獲4人報案，指收到訛稱是銀行職員的傳銷電話推銷低息貸款計劃，受害人到區內一間共享辦公室簽署合同，分別按指示將5萬至20萬元存入指定銀行戶口作為資產證明，4宗案合共涉及損失51萬元。當對方收到金錢後即失去聯絡，受害人始知受騙報警求助。

至昨日中午12時，油尖警區重案組人員展開行動，掩至目標共享辦公室，在一名受害人正在簽署合同期間，拘捕一名29歲男子和一名39歲女子，2人均報稱無業，現仍被扣查。

警方指年近歲晚，市民可能需要到銀行借貸週轉，呼籲市民如收到借貸來電要再三核實，而如果對方要求在借貸期間需要交出保證金作為資產證明，必須分外提高警覺。 另外提醒共享辦公室業主，建議要作實名登記，以作阻嚇之用。

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記者：曾秋文