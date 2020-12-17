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藉交通意外訛稱失去工作能力 警方拘兩男女涉詐騙540萬元保險金

社會 22:46 2020/12/17

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商業罪案調查科拘捕一對男女涉嫌藉交通意外訛稱失去工作能力，詐騙保險金達540萬元。（曾秋文攝）

警方商業罪案調查科拘捕一對男女，涉嫌藉交通意外訛稱失去工作能力，詐騙保險金達540萬元。

今年6月該對男女在新界北駕駛電單車時發生交通意外，女乘客受傷送院。她事後向男友人作出民事索償，保險公司負責處理。至11月初，女子在文件上聲稱是自僱瑜珈導師，因該宗交通意外失去工作能力，及失去未來25年收入和額外生活開支，向保險公司索償540萬元，保險公司其後發覺該名女子的陳述與事實不符，當中包括詐騙成分，在12月初報警求助。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察馮培基表示，經深入調查和搜集證據後，發現該女子在索償期間如常繼續教導瑜珈及賺取收入，而工作地方是一間中醫診所，負責人則是涉及交通意外的男友人，相信2人串謀騙取保險金，探員昨日（16日）和今日（17日）採取行動將2人拘捕，現時仍然被扣留調查。 

警方提醒市民索償保險時，若以欺詐手段包括誇大傷勢，串謀發生交通意外等，均屬刑事罪行，可能干犯刑事罪行下的以欺詐手段獲得財產或串謀詐騙罪，一經定罪可被監禁10至14年。

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記者：曾秋文

罪案 保險公司 罪行

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