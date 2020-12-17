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【新冠肺炎】東區單日增12人確診觀塘亦增11宗　紅磡半島豪庭屯門愛琴海岸均上榜

社會 23:06 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

明麗樓今日(17日)再多4人確診，均屬早前確診的33室及34室單位。（經濟日報資料圖片)

本港今日(17日)新增96宗新冠肺炎確診個案，患者介乎5個月大至87歲，有90宗屬本地感染個案，26宗感染源頭仍然未明，13宗於臨時檢測中心揪出確診；同日亦錄得逾70宗初步確診個案。

根據衞生防護中心晚上公布確診患者大廈名單，東區及觀塘均有11人確診，分別涉及7幢及9幢大廈；而黃大仙區及沙田區亦分別有9人染疫，名單如下：

東區(涉及12宗確診個案)：

  • 和富中心5座
  • 柴灣邨灣映樓
  • 峰華邨秀峰樓
  • 明華大廈
  • 康東邨康瑞樓
  • 南方大廈
  • 興華(二)邨樂興樓

觀塘(涉及11宗確診個案)：

  • 康雅苑荔雅閣 
  • 油翠苑沃美閣
  • 藍田邨藍暉樓 
  • 匯景花園5座
  • 順天邨天權樓
  • 平田邨平誠樓
  • 康盈苑
  • 華峯園A座
  • 油麗邨豐麗樓

黃大仙(涉及9宗確診個案)：

  • 鑽石山星河明居D座
  • 彩雲(二)邨明麗樓
  • 富山邨富仁樓
  • 啟德花園2座
  • 采頤花園3座
  • 黃大仙下邨(一區)龍順樓

沙田(涉及9宗確診個案)：

  • 富豪花園雅仕閣
  • 錦英苑錦良閣
  • 富寶花園10座
  • 排頭村
  • 顯徑邨顯沛樓
  • 瀝源邨榮瑞樓
  • 美林邨美桃樓

油尖旺(涉及7宗確診個案)：

  • 弼街樓
  • 吳松街93-103號德利樓
  • 利鴻大樓
  • Skypark
  • 花園街173號

九龍城(涉及6宗確診個案)：

  • 僑盛大廈
  • 定安大廈E座
  • 東匯邨滙智樓
  • 紅磡半島豪庭4座
  • 偉恆昌新邨偉景閣

屯門(涉及6宗確診個案)：

  • 康利中心
  • 愛琴海岸二座
  • 良景邨良偉樓

西貢(涉及5宗確診個案)：

  • 將軍澳廣場6座
  • 兩塊田村
  • 日出康城5A期Malibu 2A座

荃灣(涉及4宗確診個案)：

  • 碧堤半島1座
  • 麗城花園3期6座
  • 德仁樓2期
  • 德泰大廈

深水埗(涉及4宗確診個案)：

  • 美孚新邨1期百老匯街14座
  • 匯璽2A座
  • 裕成大廈
  • 富昌邨富旺樓

灣仔(涉及3宗確診個案)：

  • 軒尼詩道大樓

葵青(涉及2宗確診個案)：

  • 葵盛東邨盛強樓
  • 長安邨安濤樓

元朗(涉及2宗確診個案)：

  • 豐裕軒
  • 朗屏邨喜屏

中西區(涉及2宗確診個案)：

  • 麗雅苑
  • 創業中心

另外，北區門口村、大埔泰亨豪園及東涌海堤灣畔5座均各錄得一宗個案。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡
 

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