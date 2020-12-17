【新冠肺炎】東區單日增12人確診觀塘亦增11宗 紅磡半島豪庭屯門愛琴海岸均上榜
社會 23:06 2020/12/17
本港今日(17日)新增96宗新冠肺炎確診個案，患者介乎5個月大至87歲，有90宗屬本地感染個案，26宗感染源頭仍然未明，13宗於臨時檢測中心揪出確診；同日亦錄得逾70宗初步確診個案。
根據衞生防護中心晚上公布確診患者大廈名單，東區及觀塘均有11人確診，分別涉及7幢及9幢大廈；而黃大仙區及沙田區亦分別有9人染疫，名單如下：
東區(涉及12宗確診個案)：
- 和富中心5座
- 柴灣邨灣映樓
- 峰華邨秀峰樓
- 明華大廈
- 康東邨康瑞樓
- 南方大廈
- 興華(二)邨樂興樓
觀塘(涉及11宗確診個案)：
- 康雅苑荔雅閣
- 油翠苑沃美閣
- 藍田邨藍暉樓
- 匯景花園5座
- 順天邨天權樓
- 平田邨平誠樓
- 康盈苑
- 華峯園A座
- 油麗邨豐麗樓
黃大仙(涉及9宗確診個案)：
- 鑽石山星河明居D座
- 彩雲(二)邨明麗樓
- 富山邨富仁樓
- 啟德花園2座
- 采頤花園3座
- 黃大仙下邨(一區)龍順樓
沙田(涉及9宗確診個案)：
- 富豪花園雅仕閣
- 錦英苑錦良閣
- 富寶花園10座
- 排頭村
- 顯徑邨顯沛樓
- 瀝源邨榮瑞樓
- 美林邨美桃樓
油尖旺(涉及7宗確診個案)：
- 弼街樓
- 吳松街93-103號德利樓
- 利鴻大樓
- Skypark
- 花園街173號
九龍城(涉及6宗確診個案)：
- 僑盛大廈
- 定安大廈E座
- 東匯邨滙智樓
- 紅磡半島豪庭4座
- 偉恆昌新邨偉景閣
屯門(涉及6宗確診個案)：
- 康利中心
- 愛琴海岸二座
- 良景邨良偉樓
西貢(涉及5宗確診個案)：
- 將軍澳廣場6座
- 兩塊田村
- 日出康城5A期Malibu 2A座
荃灣(涉及4宗確診個案)：
- 碧堤半島1座
- 麗城花園3期6座
- 德仁樓2期
- 德泰大廈
深水埗(涉及4宗確診個案)：
- 美孚新邨1期百老匯街14座
- 匯璽2A座
- 裕成大廈
- 富昌邨富旺樓
灣仔(涉及3宗確診個案)：
- 軒尼詩道大樓
葵青(涉及2宗確診個案)：
- 葵盛東邨盛強樓
- 長安邨安濤樓
元朗(涉及2宗確診個案)：
- 豐裕軒
- 朗屏邨喜屏
中西區(涉及2宗確診個案)：
- 麗雅苑
- 創業中心
另外，北區門口村、大埔泰亨豪園及東涌海堤灣畔5座均各錄得一宗個案。
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記者：陳正怡