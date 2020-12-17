【新冠肺炎】東區單日增12人確診觀塘亦增11宗　紅磡半島豪庭屯門愛琴海岸均上榜

▲ 明麗樓今日(17日)再多4人確診，均屬早前確診的33室及34室單位。（經濟日報資料圖片)

本港今日(17日)新增96宗新冠肺炎確診個案，患者介乎5個月大至87歲，有90宗屬本地感染個案，26宗感染源頭仍然未明，13宗於臨時檢測中心揪出確診；同日亦錄得逾70宗初步確診個案。

根據衞生防護中心晚上公布確診患者大廈名單，東區及觀塘均有11人確診，分別涉及7幢及9幢大廈；而黃大仙區及沙田區亦分別有9人染疫，名單如下：

東區(涉及12宗確診個案)：

和富中心5座

柴灣邨灣映樓

峰華邨秀峰樓

明華大廈

康東邨康瑞樓

南方大廈

興華(二)邨樂興樓

觀塘(涉及11宗確診個案)：

康雅苑荔雅閣

油翠苑沃美閣

藍田邨藍暉樓

匯景花園5座

順天邨天權樓

平田邨平誠樓

康盈苑

華峯園A座

油麗邨豐麗樓

黃大仙(涉及9宗確診個案)：

鑽石山星河明居D座

彩雲(二)邨明麗樓

富山邨富仁樓

啟德花園2座

采頤花園3座

黃大仙下邨(一區)龍順樓

沙田(涉及9宗確診個案)：

富豪花園雅仕閣

錦英苑錦良閣

富寶花園10座

排頭村

顯徑邨顯沛樓

瀝源邨榮瑞樓

美林邨美桃樓

油尖旺(涉及7宗確診個案)：

弼街樓

吳松街93-103號德利樓

利鴻大樓

Skypark

花園街173號

九龍城(涉及6宗確診個案)：

僑盛大廈

定安大廈E座

東匯邨滙智樓

紅磡半島豪庭4座

偉恆昌新邨偉景閣

屯門(涉及6宗確診個案)：

康利中心

愛琴海岸二座

良景邨良偉樓

西貢(涉及5宗確診個案)：

將軍澳廣場6座

兩塊田村

日出康城5A期Malibu 2A座

荃灣(涉及4宗確診個案)：

碧堤半島1座

麗城花園3期6座

德仁樓2期

德泰大廈

深水埗(涉及4宗確診個案)：

美孚新邨1期百老匯街14座

匯璽2A座

裕成大廈

富昌邨富旺樓

灣仔(涉及3宗確診個案)：

軒尼詩道大樓

葵青(涉及2宗確診個案)：

葵盛東邨盛強樓

長安邨安濤樓

元朗(涉及2宗確診個案)：

豐裕軒

朗屏邨喜屏

中西區(涉及2宗確診個案)：

麗雅苑

創業中心

另外，北區門口村、大埔泰亨豪園及東涌海堤灣畔5座均各錄得一宗個案。

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記者：陳正怡

