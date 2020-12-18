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公屋排氣喉設計易受擾流效應影響　工程師學會會長籲改設計駁至天台中央

社會 00:00 2020/12/18

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（經濟日報資料圖片）

黃大仙東頭邨貴東樓早前因「擾流效應」，令頂層單位住戶感染新冠肺炎。工程師學會會長源柏樑早前表示現時的公營房屋排氣管口太短，建議加高至離天台2.5米高。為印證據說法，他和其工程團隊利用了「流動力學」的電腦模式，計算當貴東樓的排氣管道加高至2米和2.5米時的情況。結果發現，當排氣管加高到2.5米時，大部份污染物已能從空氣中揮發，但仍有極少量污染物殘存，建議政府可為所有相同設計的公營房屋，將排氣管接駁到天台的正中央，否則未來再有傳染病，仍會是一個傳播風險。

大埔富亨邨亨泰樓年初亦曾因擾流效應引致高層單位有人感染，當時詳情及工程詳解請看：【下一頁

據源柏樑的電腦模擬綜合了貴東樓最近的風向、設計、喉管高度等因素，模擬出喉管高度對傳播的影響。結果顯示，如喉管由現時的1.5米加高到2米，排放出來的污染物仍會傳播到高層單位；如喉管由現時的1.5米加高到2.5米，排放出來的大部分污染物會在空氣中揮發，但仍有微量會停留在高層單位。

要徹底解決問題，他建議政府可將相同設計公營房屋的喉管接駁到天台中央，屆時就算排氣管高度維持1.5米高，污染物亦不會接觸到高層單位。在實行來說，源柏樑指接駁的成本並不高，只要簡單處理則可。

以下為貴東樓現時情況：

    點擊圖片放大

以下為貴東樓排氣喉管加高至2米的情況：

    點擊圖片放大

以下為貴東樓排氣喉管加高至2.5米的情況：

    點擊圖片放大

源柏樑估計，現時大多數公營房屋的排氣喉管都設計於大廈邊緣，原因是當時並無立例限制喉管設計，為了方便才有此選擇。相比之下，他指不少私人屋苑的喉管設計都有特別處理，加上樓宇橫排的機會較細，所以私人屋宇出現「擾流效應的情況較少見。

如將據氣喉安裝至大廈天台中央，污染物將不會受擾流效應影響。（源柏樑圖片）

所謂「擾流效應」，即當風吹向建築物正面時，因受到建築物表面的阻擋而在迎風面上產生正壓區，氣流在向上偏轉的同時繞過建築物頂部，並會有部分風力分離，產生擾流區在大廈天面、背風面及兩旁。

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記者：陳梓蔚

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