【新冠肺炎】千両時代廣場分店2員工確診　分店暫停營業並銷毀所有已開封食物

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增90宗本地感染確診個案，包括一名時代廣場千両32歲女員工，該店至今已有2人確診。千両表示涉事2名確診員工最後上班日為上周五(11日)及周六(12日)，已即時暫停時代廣場分店的營業，並銷毀所有已開封或經過處理的食物。

今日新增第7,851宗確診涉及一名32歲女子，一直無病徵，居沙田排頭村，與第7,672宗32歲女子均屬千両時代廣場分店員工，後者12月7日發病，12月15日公布確診。

千両證實時代廣場分店2名員工確診，二人最後上班日期分別為12月11日及12月15日，現正接受治療；已主動即時暫停有關分店營業，以進行全店徹底清潔及消毒，並銷毀所有已開封或經過處理的食物，以策安全。

千両亦已安排分店的所有員工接受檢測及配合衞生防護中心相關隔離安排，並暫停營業至另行通知。

千両非常關注並已透過特別緊急應變小組作出即時跟進，繼續密切監察有關事件、疫情持續發展情況及有關防疫部門的安排，方決定稍後之營業安排。

發言人強調，會繼續密切監察有關事件及配合有關部門的相關行動及指引，並繼續加強店舖的清潔工作，以確保工作及用餐環境安全衞生。

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責任編輯：陳正怡