建制派質疑有區議會濫權開會　促政府收回區議會審議撥款權力

▲ 由建制派組成的「議會監察」召開記者會。

新一屆區議會上任約一年，由建制派區議員及前議員組成的「議會監察」召開記者會，指稱部份由民主派掌握的各區議會，疑出現濫用權力亂開會等問題，又質疑有人透過不同團體巧立不同名目，申領區議會撥款明益「自己友」。他們建議，政府應收回區議會審議地區團體撥款的權力，並制定統一的《會議常規》，杜絕區議會涉濫權的行為。

他們質疑，多項區議會撥款出現民主派益「自己友」的情況。九龍城區議員林德成質疑，由灣仔區議會主席楊雪盈前助理陳樂行擔任主席的「港語學」，在不同區舉辦相同性質活動，申領金額卻是「海鮮價」，如註冊中醫師網上解答街坊疑難的活動，在黃大仙區的「問問『黃』醫師」申請金額為15萬，大埔區「婦女健康啲 問問中醫師」申領款項則為3.5萬，兩者款項相差超過4倍。

議會監察召集人陳學鋒指出，有關資料只屬一部份，相關團體經常於不同區議會交叉申請，形成互相申請的制度，「同一個計劃在各區拿接近20萬、10萬，不同區加起來的數是天文數字」。

「議會監察」又質疑，區議會有濫用權力亂開會之嫌，如在10月15日警務處處長鄧炳強原定出席九龍城區議會會議，但主席蕭亮聲批準要求，剔除對方到訪的議程；又指控有部份區議員未有履行職務，如中西區區議員許智峰早前宣布流亡，辦事處已暫停服務等。

對此，他們提出5項建議，包括：

1）促政府立法，要求區議員宣誓擁護《基本法》，違誓者必須立即取消其議員資格。

2）政府收回區議會「社區參與計劃」撥款的主導權，改由政府負責。

3）民政局為18區區議會制定統一的《會議常規》，規範區議會會議的行事準則，以免出現濫權行為。

4）制訂侮辱公職人員罪，保障正在執行職務的公職人員，以及

5）全面檢討及完善地區咨詢架構，修改《區議會條例》，規管區議會的問題外，也讓社會各階層有機會向政府提供意見。

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記者：李淇