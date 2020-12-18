【新冠肺炎】新增27間食肆曾有確診者到訪　包括深水埗劉森記麵家及新都城一粥麪

▲ 新增27間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增96宗確診個案，患者年齡介乎5個月至87歲，90宗屬本地個案包括26宗不明源頭。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增27間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，中西區有9間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的27間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

中西區 卑路乍街 24號 加記（03/12/2020 #7359）

中西區 北街16-30號 大家樂（05/12/2020 #7276）

中西區 美菲閣 太興（09/12/2020 #7362）

中西區 卑路乍街32號A 粥君好（10/12/2020 #7362）

中西區 海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches（10/12/2020 #7886）

中西區 無限極廣場 潮江春（14/12/2020 #7802）

中西區 荷李活道200號 科記咖啡餐室（15/12/2020 #7886）

中西區 修打蘭街25號 炳記茶餐廳（15/12/2020 #7886）

中西區 加多近街45-55號 潮順記茶餐廳（15/12/2020 #7886）

東區 英皇道979號 彩雲軒海鮮酒家（12/12/2020 #7802）

灣仔 時代廣場 千両（15/12/2020 #7672、7851）

東區 渣華道98號 功夫點心（13/12/2020 #7802）

九龍

九龍城 醫管局大樓職員飯堂（04/12/2020 #7028）

九龍城 紅磡市政大廈 文記海鮮飯店（08/12/2020 #7276）

九龍城 蕪湖街99號 香港仔魚蛋河新時代（09/12/2020 #7367）

深水埗 褔榮街80號 劉森記麵家（05/12/2020 #7315）

油尖旺 美麗華廣場1期 PizzaExpress（03/12/2020 #7339）

油尖旺 莊士倫敦廣場 肯德基（05/12/2020 #7276）

油尖旺 新望大廈 麥當勞（05/12/2020 #7276）

油尖旺 奧海城 KFC（06/12/2020 #7536）

油尖旺 海景閣 四川辣妹子（09/12/2020 #7342）

觀塘 豐利中心 大家樂（12/12/2020 #7748）

觀塘 鱷魚恤中心 譽宴．星海（13/12/2020 #7772）

新界

元朗 好順泰大廈 太興（06/12/2020 #7361）

元朗 康樂廣場 滔滔甜品（06/12/2020 #7438）

西貢 天晉匯2期 Goobne Chicken（08/12/2020 #7388）

西貢 新都城中心2期 一粥麪（12/12/2020 #7699）



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責任編輯：黃泳欣