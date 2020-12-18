  • 15°C
香港時間 : 20201218日 (五) 10:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增27間食肆曾有確診者到訪　包括深水埗劉森記麵家及新都城一粥麪

健康 09:42 2020/12/18

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

新增27間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增96宗確診個案，患者年齡介乎5個月至87歲，90宗屬本地個案包括26宗不明源頭。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增27間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，中西區有9間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的27間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 中西區　卑路乍街 24號　加記（03/12/2020　 #7359）
  • 中西區　北街16-30號　大家樂（05/12/2020　 #7276）
  • 中西區　美菲閣　太興（09/12/2020　 #7362）
  • 中西區　卑路乍街32號A　粥君好（10/12/2020　 #7362）
  • 中西區　海富中心商場　Oliver's Super Sandwiches（10/12/2020　 #7886）
  • 中西區　無限極廣場　潮江春（14/12/2020　 #7802）
  • 中西區　荷李活道200號　科記咖啡餐室（15/12/2020　 #7886）
  • 中西區　修打蘭街25號　炳記茶餐廳（15/12/2020　 #7886）
  • 中西區　加多近街45-55號　潮順記茶餐廳（15/12/2020 　 #7886）
  • 東區　英皇道979號　彩雲軒海鮮酒家（12/12/2020　 #7802）
  • 灣仔　時代廣場　千両（15/12/2020　 #7672、7851）
  • 東區　渣華道98號　功夫點心（13/12/2020　 #7802）

九龍

  • 九龍城　醫管局大樓職員飯堂（04/12/2020　 #7028）
  • 九龍城　紅磡市政大廈　文記海鮮飯店（08/12/2020　 #7276）
  • 九龍城　蕪湖街99號　香港仔魚蛋河新時代（09/12/2020　 #7367）
  • 深水埗　褔榮街80號　劉森記麵家（05/12/2020　 #7315）
  • 油尖旺 美麗華廣場1期 PizzaExpress（03/12/2020　 #7339）
  • 油尖旺　莊士倫敦廣場　肯德基（05/12/2020　 #7276）
  • 油尖旺　新望大廈　麥當勞（05/12/2020　 #7276）
  • 油尖旺　奧海城　KFC（06/12/2020　 #7536）
  • 油尖旺　海景閣　四川辣妹子（09/12/2020　 #7342）
  • 觀塘　豐利中心　大家樂（12/12/2020　 #7748）
  • 觀塘　鱷魚恤中心　譽宴．星海（13/12/2020　 #7772）

新界

  • 元朗　好順泰大廈　太興（06/12/2020　 #7361）
  • 元朗　康樂廣場　滔滔甜品（06/12/2020　 #7438）
  • 西貢　天晉匯2期　Goobne Chicken（08/12/2020　 #7388）
  • 西貢　新都城中心2期　一粥麪（12/12/2020 　 #7699）

 
 有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】
 
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【新冠肺炎】千両時代廣場分店2員工確診　分店暫停營業並銷毀所有已開封食物
23:22 2020/12/17
【新冠肺炎】千両時代廣場分店2員工確診　分店暫停營業並銷毀所有已開封食物
【新冠肺炎】東區單日增12人確診觀塘亦增11宗　紅磡半島豪庭屯門愛琴海岸均上榜
23:06 2020/12/17
【新冠肺炎】東區單日增12人確診觀塘亦增11宗　紅磡半島豪庭屯門愛琴海岸均上榜
【新冠肺炎】中環GLOW水療髮型屋4員工1顧客中招　12月8日後到過該店需強制檢測
16:58 2020/12/17
【新冠肺炎】中環GLOW水療髮型屋4員工1顧客中招　12月8日後到過該店需強制檢測
病菌及病毒 環境衞生 新冠肺炎疫情 茶記冰室 新都城中心 Metro City Plaza 美麗華廣場 商場

最高瀏覽

【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
11:41 2020/12/17
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚