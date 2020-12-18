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留家抗疫免費欣賞馬拉松音樂會　支持本地音業界$150餐飲券享$300優惠

休閒消費 13:15 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

利奧坊Lost Stars Livehouse Bar & Eatery將舉行馬拉松音樂會。

新冠肺炎疫情及限聚令下，香港本地樂壇大大小小的音樂活動、藝術團體表演均被迫取消或延期。主打多國菜，設有Live Show音響舞台設備的餐廳Lost Stars，為支持因疫情而停工的藝術表演者，與 WOW & FLUTTER 聯乘牧羊少年咖啡館及 minus workshop，舉辨辦為期10天的串流直播晚間音樂會，費用全免。樂迷亦可以購買由籌辦方將推出$150餐飲優惠券套裝（內含總值$300餐飲現金券）以支持一眾本地音樂人，音樂會收益會全數支付表演者及舞台工作人員。

餐廳每年有超過200場大大小小的演出。（主辦機構提供）

馬拉松音樂會將於12月22日至31日舉行，屆時Youtube 會免費串流直播，直播連結可於網站取得（網頁將於19/12 啟動）。音樂會直播場地會在Lost Stars Livehouse Bar & Eatery舞台上閉館後進行，每晚9時（6時禁堂食令生效）或10時及11時（6時禁堂食放寬）正式開始！音樂會由10個本地音樂單位進行馬拉松式串流直播，共同為樂迷帶來一連10日的演出，陪伴大家再困難疫境下，以音樂相伴共渡2020年的最後10日。

餐廳設有舞台級燈光效果與專業級別的音響設備，讓本地樂手盡情表演與發揮。（主辦機構提供）

音樂會演出單位包括Olga & Max、楊智遠、馮穎琪、Lydia Pau、吳林峰、木子 、雷同二友 (謝芊彤 謝芊蕾)  、林聰等，滿足不同樂迷的口味，詳情可瀏覽表演時間表 。

聖誕外賣自取套餐及早鳥優惠現可享56折。（主辦機構提供）

此外，Lost Stars於12月21日至31日期間，亦推出聖誕外賣自取套餐及早鳥優惠，低至56折，提供兩款2人聖誕套餐及兩款4人聖誕套餐，每款套餐均包括沙律、湯、小食、飯或意粉、主菜、甜品及飲料，隨套餐附上Lost Stars 首推自家製枝裝啤酒禮品，12月21日前確認預訂可獲早鳥價低至56折優惠！

記者：May
 

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