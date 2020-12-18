【星二代】曾曬與兒子共浴親嘴照放閃　李嘉欣IG公開9歲兒出浴照再惹爭議

▲ 李嘉欣公開9歲兒子Jayden的出浴照，惹起爭議。

有「大美人」之稱的李嘉欣，2008年與丈夫許晉亨結婚後，2011年誕下兒子許建彤（Jayden），李嘉欣不時在社交平台分享家庭照，大曬家庭溫馨。不過，近日她上載一張兒子洗頭的照片卻惹來爭議，不少網民都認為，兒子已經長大，出浴照過於暴露兒子的私隱。

▲ 李嘉欣在IG Story上傳了兒子出浴照片。（IG截圖）

李嘉欣日前在IG限時動態（IG Story）上載了9歲兒子Jayden出浴的照片，照片中見到他滿身泡泡，正在洗頭的他把自己的頭髮弄成雞冠狀，或許媽媽覺得很可愛，於是拍下來與網民分享。

未料，不少網民卻認為，Jayden已經9歲，應該已有性別認知，還把他的出浴照公開不太合適，認為「孩子長大可能會不開心」、「看起來有點怪」。

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與兒子共浴親嘴惹爭議

事實上，自Jayden出生後，李嘉欣不時在社交網站分享兒子的照片，但全部都是側面、遮半邊樣的照片，未有正式公開兒子的正面照。直至去年Jayden8歲生日後，李嘉欣便開始上傳兒子正面照片。不過，過往李嘉欣分享的部分母子照，亦有惹來爭議。

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在Jayden較年幼時，李嘉欣曾貼出過自己穿比堅尼與兒子共浴的照片，還數次上傳自己與兒子嘴對嘴的錫錫照，母子關係親密到引發網民熱議，「這麼大還跟媽媽一起洗澡，不會不方便嗎？」

不過，也有網民認為，李嘉欣與兒子感情要好，外人毋須多管閒事，「人家的孩子、人家的生活你管人家怎麼過」、「給自己兒子洗澡有甚麼不對？」

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就讀男拔小學

Jayden就讀本地名牌傳統小學拔萃男書院附屬小學，父母希望他能學好中文，所以沒有為他報讀國際學校。李嘉欣曾經強調自己不做虎媽，而是給予Jayden發展興趣的空間，除了報讀勞作班，亦讓他接觸高爾夫球、攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪和騎馬等運動。

過往與父母出席活動時，Jayden面對鏡頭表現淡定，被媒體大讚有當星二代的潛質，不過李嘉欣坦言，沒想過當「星媽」，反而覺得兒子長大後有潛質從商，但會尊重兒子未來的意願，「讓他去做想做的事。」

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責任編輯：王明芳