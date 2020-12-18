姜麗文JW參與時裝品牌alice & olivia籌款活動　買褲收益20%撥捐慈善機構

▲ 姜麗文參與alice & olivia名為#CASUALFORACAUSE的慈善計劃。（品牌提供）

近年時尚品牌都著重企業社會責任，回饋社會的同時，亦能提升品牌形象。美國時裝品牌alice & olivia請來3位香港知名女性︰憑電影《淪落人》獲金像獎最佳女新人獎的Crisel Consunji、歌星王灝兒(JW)和演員姜麗文，參與一個慈善活動。相關的善款將捐給3個香港慈善團體，這個有意義的活動，大家也可以一同支持。

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美國時裝品牌alice + olivia於2002年成立，品牌包括女士時裝、晚裝及配飾系列，現在宣佈推出全新休閒系列，提供多款具時尚性和功能性的衣櫥必備單品，同時也藉著此系列展開#CASUALFORACAUSE慈善計劃，回饋社會。

alice + olivia多年來一直支持各種慈善活動，而今回全新Casual休閒系列的是品牌專為現代職業女性而推出，因此品牌特別找來3位知名的女性參與，她們分別是憑電影《淪落人》獲金像獎最佳女新人獎兼Baumhaus創意藝術教育中心創辦人Crisel Consunji、歌星王灝兒(JW)及演員姜麗文，3位各自選出並穿上所喜愛的兩款alice + olivia休閒系列長褲。

大家只要購買她們所揀選的褲款，產品淨銷售額的20%收益將被捐贈予她們所支持的慈善機構，Crisel Consunji支持的是OneSky Hong Kong、王灝兒及姜麗文分別支持樂施會及生命熱線。

記者︰Maria