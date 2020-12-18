【中學派位】慕光英文書院建「亞馬遜生物教室」 配合科學元素探索自然保育

▲ 二十多名兩棲及爬行學會會員學生，負責輪流照顧20隻珍禽異獸。

慕光英文書院耗資200萬元增建「亞馬遜生物教室」，飼養多達20隻珍禽異獸，包括被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的緬甸陸龜等；同時結合AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）等科學元素，並利用科技種植各樣奇珍異草，用以餵飼珍禽異獸，讓學生猶如置身亞馬遜森林，透過視覺、聽覺、互動，以及其他感官的模擬元素上，研究和探索自然保育、地理及科學的奧祕。

慕光英文書院運用獲教育局校本初中STEM教育計劃的200萬元資助，自2019年起積極發展STEM課程，增建「亞馬遜生物教室」，把STEM科學等元素，透過中心內飼養的珍禽異獸，例如變色龍、豬鼻蛇、球蠎、紅鬆蜥、大盾龜、角蛙、守宫等，讓同學多接觸珍禽異獸，啟發同學對生物和科學的興趣。

「亞馬遜生物教室」面積約200平方米，內裡設有多個珍禽異獸的獨立居所，全部由校內創新科技教育領域總監兼科學科科主任歐達江老師親自設計、裝修和裝嵌，以盡量節省開支。

任教科學科出身的歐達江老師指出，現時校內飼養的20隻珍禽異獸，有半數是從漁農自然護理署領養，其餘經香港兩棲及爬蟲協會及朋友領養，當中包括一些本港少見的動物，其中緬甸龜更被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II。

同時，「亞馬遜生物教室」加入AR（擴增實境）及VR（虛擬實境），讓學生身歷其境，於視覺、聽覺、互動，以及其他感官的模擬元素上，增加學生對自然世界的認知，並讓初中學生初步掌握解剖青蛙等過程。

慕光英文書院校長梁超然表示，一般基層學生平日絕少機會接觸如變色龍、蛇、蜥蜴等這類珍禽異獸，加上歐達江老師對飼養珍禽異獸很有心得和興趣，飼養有方。

因此，校方決定飼養獨特的珍禽異獸，目的除了讓學生多接觸和了解更多亞馬遜森林動物的生活習性外，更會安排學生擔任「亞馬遜生物教室」內的保育管理員及飼養員，負責每天輪流飼養、清潔，以及學習運用不同的監測器，如動態感應裝置、環境光線運用、底材應用、智能灑水系統運用等知識，模擬不同的生態環境，收集數據分析和研究，並進行記錄。

「亞馬遜生物教室」的一切STEM元素如科學種植、數據分析等，將滲入STEM課堂內作教學及學習用途，以中一級為例，每星期設有兩節STEM課堂。

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新增的「亞馬遜生物教室」下學年起正式啟用，現時校內有二十多名兩棲及爬行學會會員學生，負責輪流照顧20隻珍禽異獸，包括放盾龜散步遊校園、餵飼珍禽異獸、清理糞便、設計營養餐單等。校方稍後亦會研究，安排小學高年級的學生到校參觀。

慕光英文書院屬觀塘區內直資男女校，全年學費2000元，即每月學費為200元，參加教育局中學學位分配辦法的統一派位，為「不選不派」的中學，並接受中一自行分配學位申請。



責任編輯：王明芳