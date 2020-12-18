【使徒行者3x開心速遞】蘇淼淼被父錯手殺死　入行約4年葉蒨文：未來的路還很長【多圖】

▲ TVB劇《使徒行者3》的蘇淼淼（葉蒨文飾）性感演出引起關注，「島大女神」葉蒨文盼未來遇到更多好角色。

TVB劇《使徒行者3》的蘇淼淼（葉蒨文飾）被父親（李國麟飾）錯手殺死，令觀眾大為婉惜。蘇淼淼一角由《愛‧回家之開心速遞》的「島大女神Candy」葉蒨文（Sophie）飾演，劇中不乏泳裝及濕身性感場面，葉蒨文出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。

葉蒨文（Sophie）接受TOPick訪問，分享《使徒行者3》的拍攝感受，並期望將來會遇到其他好角色。

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▲ （葉蒨文IG圖片）

蘇淼淼此角色是葉蒨文入行約4年以來最重戲份的角色，可是蘇淼淼於昨晚《使徒行者3》劇情內離世，葉蒨文於社交平台撰文分享感受。她寫道：

蘇淼淼的戲份終於全部完結

我聽得最多的意見: 點解咁快死左😭

謝謝大家對角色的不捨

謝謝大家喜歡這個角色☺️🙏🏻 今次係我第一次拍正劇有對手戲、感情戲

有機會可以和兩位有經驗的前輩合作我好榮幸

拍之前一星期臨時收到呢個角色

本身諗住練下游水都冇機會

但係唔緊要

我相信所有嘢都係最好嘅安排

有時壓力會迫使人成長

增強內心堅韌性

我好享受今次的經歷☺️🙏🏻 感謝這一次機會 ！

感謝蘇萬聰監製、小龍導演、袁偉豪、李國麟、仲有其他台前幕後所有人！ 「 一千個讀者就有一千個哈姆雷特。」

一千個觀眾，一千種想法，一千種評價。

不論觀眾怎樣去理解這個角色

不論好與不好

我已把我塑造的蘇淼淼藏在心底繼續出發

未來的演員路還很長

我會繼續進步&加油💪🏻

拜拜了淼淼👋🏻

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葉蒨文準備更多挑戰

蘇淼淼「任務完成」，葉蒨文回應TOPick時很感觸：「想起拍攝的一些畫面有點感動，覺得原來我經歷了這些，但亦覺得拍戲與人生一樣，會有很開心的時候，但也需要向前行，所以不會很不捨，反而覺得自己又經歷了一個里程卑，期待未來會有甚麼角色在等我呢？」

她指自己這次不算是孭重飛：「因為聽到很多Feed Back問為何這麼快死掉、為何戲份這麼少，所以不算重戲份。不過，也有很多可以學習的地方，始終是入行以來比較多戲份，在正劇中有對手戲。」

葉蒨文為接演這角色感到很開心：「之前多數是演路人甲乙丙，這次的戲份多一點。其實也沒甚麼準備，據悉是臨時換角，我當初不知道是換的，拍攝前一星期才收到這角色。當時曾想過練習游泳，但已沒機會，所以很多的也有待改善。」

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事實Sophie今次有很多的第一次：「第一次有對手戲、感情戲，與兩位這麼厲害的前輩合作，第一個熒幕濕吻，錫得很激的那種，第一次拍游泳戲。游泳也是難的，我已多年沒游過自由式，還要演一個游泳健將。」

她坦言：「當天拍畢所有游泳的場口後，體力上是有點累，平常自己都不是做超級多運動的人。」

她在劇中有不少親熱場面，問她有否跟男友備案，Sophie表示：「男朋友沒太多意見，他一向很支持我做這行，如果有任何身體接觸或激情戲都預先跟他說，他也沒有甚麼意見。我們尚未看回這場戲，所以他也未有甚麼FeedBack。」

另外Sophie透露近況稱：「主要忙於拍《開心速遞》，最近的戲份多了點，之前都是站在旁邊或後面，現在有時也會有我的主戲。近日也有客串兩套劇，其中一套是《白色強人II》。」

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記者：梁樂欣