疫情下眾星心水聖誕禮物及新年願望　Wyman：封利市最開心又幫到手

▲ 各名人有自己送予他人的聖誕禮物之選，當中黃偉文送利市最實際。

2020年可說是不少人人生最糟糕的一年，用「捱」來形容這365日相信沒有太多人會異議，適逢聖誕將至，同時離踏入2021年還有十多天，今天一口氣找來多位大家熟悉的創作人、歌手、演員和時裝人，看看他/她們如何渡過這個沒有派對的聖誕和細聽他們的新年願望。

問題

1）今年聖誕節和除夕將會如何渡過？

2）今年如果要揀選一份禮物給好友或愛侶，你會選擇一份甚麼的禮物？

3）祈望明年有甚麼願望？個人方面又有甚麼計劃？

黃偉文/創作人

1）我會一晚換7套靚衫參加Christmas Party（自己一個人在家裏開的那一種，最多用Zoom見一見朋友囉）。

2）封利是啦，這一種時勢，最開心最幫到手應該是現金啦，都不介意不romantic啦。

3）明年的願望？同你（大家）一樣啦﹗

▲ 洪永成將於明年擔任慈山寺森林療癒大使。（圖片洪永成ig）

洪永成／演員

1）今年聖誕節在疫情下沒有太大氣氛，所以希望找一個outdoor地方可以露營靜靜度過。

2）送快速測試劑給朋友最好。

3）首先希望下年可以旅遊做旅遊節目，到訪一些疫情過後的國家，了解當地人鼓勵大家和看看如何在疫市成長。其次是自身方面，會打多一些籃球，甚至可以打比賽。最後，明年自己會成為慈山寺的宣傳大使，推動一個名為森林療癒的活動，藉著打坐和擁抱大自然來幫助大家身心得到休息的機會。

▲ 生命之花手雕。（圖片陳健安ig）

陳健安/歌手

1）演唱會完成後沒有停過，剛剛終於完成新碟錄音可以去玩。同時又學懂做mulled wine同巴斯克焦香芝士蛋糕，可以同朋友家人分享，食嘢吹水交換禮物同倒數。

2）DIY生命之花木刻，由我加持過，放在家中淨化壞磁場，保佑好友不會被負能量影響心靈和平安。

3）身邊有好多朋友有新發展，面對未知的將來，希望他們可以拆解一切恐懼源頭，自由自在迎接未知的領域，希望一切順利，疫情盡快完結，可以做實體演唱會。明年會推出個人第二張唱片，希望可以同大家分享我面對未知的經歷，從內在心靈做好level up的準備，與及和同伴一起迎接更好或者更壞的將來。

▲ 今年送口罩大家應該最開心又實用。（$600/圖片Canada Goose提供）

趙善恒/電影《一秒拳王》導演、樂隊ToNick主音

1）今年聖誕節和除夕應該都係和家人過，靜靜地留在家中。

2） 現在送口罩給大家應該會最開心。

3） 明年希望社會盡快恢愎健康，大家身體健康，好快可以參與更多不同的活動。個人方面，我想活出健康人生，例如每朝早起身做運動，晚上食得清淡少許， 改善個人的生活習慣。

Faye Tsui/Fashion Stylist

1) 和往年一樣，聖誕和除夕我會和另一半都會在家安靜地慶祝，由丈夫下廚，最多會邀請兩個好友一起度過。

2）我今年應該會選擇較實用的禮物送給另一半，我會選擇黑色Alexander McQueen biker jacket。

3) 希望明年疫情可以得到控制，大家都不用戴口罩，可以無拘無束地飛去我們想去我的地方。 至於個人計劃，則希望可以和我另一半一起實踐他的廚藝夢想。

▲ 何不自己動手做一頂刺繡有潮語棒球帽？（圖片由受訪者提供）

David Wong/Digital Creator

1）跟大家一樣，既然上機外遊的日子仍然跟中六合彩二獎般遙不可及，疊埋心水在家共渡佳節唯有自己FF（final fantasy）安排節目：訂下Netflix長期煲劇計劃，買定日本直送的美食零食。與朋友共聚要看疫情兼緣份，有得聚時要收收埋埋，沒有gathering唯有祝大家在各樣「亂」流中平安。

2）雖然目測還未到時辰騷靚衫，但趁假期送一件long lasting衣著單品，可以暖心又夠長情。例如一件長青的鴕色長大衣；又或許有少少心思個人訂製或DIY一件Statement衞衣或潮語棒球帽，氹人氹自己開心都夠實惠。

3）向疫情說bye bye，還我們出門旅遊的日子。既然2020都可以捱得過，執身彩的自己要坐言起行開始一直得把口的計劃，包括希望做一些潮玩Art toy創作和寫小說......最緊要的集氣願望，人人有工開。

鍾舒祺、鍾舒漫/歌手

1)漫： 人愈大，就會愈想跟家人聚在一起。所以今年聖誕節，我們都會跟爸媽和其他家人一起渡過。

2）祺：現在大家也一起渡過難關，最現實最幫到別人的禮物就一定是送現金，哈哈.....漫：我也會折現！哈哈.....

3）祺：明年都是希望所有人都身體健康﹗個人方面，我們兩人明年都有各自的solo音樂，雖然一直以來我們看起來非常合拍，但其實喜愛的音樂各有不同類型，姐姐喜愛R&B，我則喜愛復古電子，當兩樣截然不同的style走在一起更會有意想不到的火花，所以我們今年也會有音樂合作，非常期待。

產品查詢：Alexander McQueen（2765 0220）、Canada Goose（2342 8121）

記者：何偉雄