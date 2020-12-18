【校長專欄】寄給聖誕老人的信 保良局黃永樹校長：願我們都成為身邊人的快樂王子

▲ 保良局黃永樹校長給學生的家書。

聖誕老人：

冬至來了，白晝太短，黑夜最長，極地盡頭是永晝和永夜。這一刻，窗外的寒流不息，試問怎可以讓人間溫暖？

「冬至大如年」，你知道中國人怎樣賀冬嗎？這一天，居於北方的人會吃餃子，住在南方的我會吃湯圓，都是盼望擁有闔家和睦的幸福。長輩們常說，如果冬至能平安度過，來年也會平平安安的生活。聽說在平安夜裏，你會騎著馴鹿拉的雪橇，悄悄地潛入民居，把糖果放進掛在窗台上的襪子裏，把快樂和希望送給孩童。

寒風凜冽，像你這樣會「千里送鵝毛，禮輕情意重」的愛心大使有多少？我想在節日的禱告時，許下一個卑微的願望：假若我們還有能力舉杯慶祝的時候，願我們都成為身邊人的快樂王子，願意分享自己的擁有。請喚起世人大愛無疆的心，向身邊受著饑寒交迫的賣火柴的女孩，擦出一點火，不僅送暖，還送上「希望的光」。

古人說：「冬至一陽生。」新芽在凍土下即將萌發，但需得到陽光的呵護，這份柔弱的生命便可以茁壯成長。所以，只要用愛栽種，一根插入泥土裏的松枝，也會頓時變成一棵樹，還掛滿禮物，讓普世歡騰。或許有人會問：冬至來了，春天還會遠嗎？

我想你會說：當世界都擁有「愛和平安」！我猜對了嗎？

來自香港的



陳先生



十二月十五日

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