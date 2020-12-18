【新冠肺炎】港鐵再多10個車站增設樣本包自動派發機　一文看清20個港鐵站派發位置

▲ 港鐵明天起將派發樣本收集包的安排，擴展至多10個車站。（港鐵提供）

港鐵本月7日起在10個港鐵站設置自動派發機，供巿民自助領取新冠病毒病樣本收集包，為進一步方便巿民，與相關政府部門溝通後，決定由明天（19日）起將派發樣本收集包的安排，擴展至多10個車站，令派發樣本收集包的港鐵車站增至共20個。該10個新增車站為筲箕灣、灣仔、西營盤、何文田、太子、啟德、烏溪沙、 荃灣西、上水及東涌站。

港鐵亦會加裝自動派發機，目標於明年初於該20個車站均各設有2部自動派發機。由政府承辦商供應的樣本收集包數量，約為每天合共1.4萬個，並會按需求適時調整，而MTR Mobile及港鐵網站亦會持續更新車站樣本收集包的供應情況。

相關車站會在自動派發機附近張貼有關交回樣本方法的二維碼，供巿民掃描以獲取相關資訊，亦會張貼該車站附近可交回樣本的醫院管理局普通科門診診所或衞生署診所的資料。

港鐵站自動派發機位置：

筲箕灣站近A出入口

灣仔站近D出入口

西營盤站近A出入口

北角站近B出入口

調景嶺站近A出入口

牛頭角站近A出入口

何文田站近B出入口

太子站近A出入口

葵芳站近B及C出入口

黃竹坑站近B出入口

啟德站近B出入口

烏溪沙站近A出入口

大圍站近B出入口

大埔墟站近B出入口

上水站近A出入口

兆康站近E出入口

荃灣西站近B出入口

九龍站近B出入口

青衣站往機場 / 博覽館站大堂

東涌站近C出入口

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責任編輯：陳子謙