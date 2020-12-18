【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友

▲ 彩豐行老闆楊振源再被踢爆疑出軌，傳送黃大仙千萬單位氹女友陳庭欣。

港姐陳庭欣（Toby）與彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖兩年多，本來計劃明年結婚、感情穩定的二人，近日兩度傳出暗湧。Benny先後傳出曾搭上TVB藝員謝可逸女友方潔盈（Jathy），以及Toby的好友蔡佩賢（Kitty），有傳Benny為了安撫女友，向其送上逾千萬的黃大仙現崇山單位。

2010年港姐冠軍陳庭欣於2018年與彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，過去兩年多來都非常穩定，男方曾經投資1200萬開設健身中心，讓女友擔任代言人，又揚言計劃二人於2021年將會拉埋天窗。

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不過最近卻屢度傳出Benny的桃色新聞，早前TVB藝人謝可逸的女友方潔盈（Jathy）曾與他有染，接連又爆出Benny搭上女友Toby的好姊妹蔡佩賢（Kitty）。

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據悉Toby不時都會介紹自己的圈中好友予男友，到其店舖拍照順道宣傳Benny的生意。

結果有次介紹曾拍攝劇集《多功能老婆》的模特兒Kitty給男友認識後，二人一見如故更經常密會，有次更被Toby撞破。

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報道出街後Toby曾在社交網站留言：「不要生氣要爭氣，不要看破要突破，不要嫉妒要欣賞，不要拖延要積極，不要心動要行動。」未知是否就各種男友的緋聞作出回應。

昨日（12月17日）有傳聞指，Benny為了哄回女友，大手筆送上位於黃大仙現崇山價值逾千萬的單位，又在其社交網站放與Toby及愛犬的合照「放閃」，而Toby被傳媒問到相關回應時，她則表示是私人事，不多作答覆。

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