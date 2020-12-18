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【新冠肺炎】全幢大廈檢測有居民嫌麻煩 莫樹錦醫生：香港能勝過疫情靠「無私」

醫生診症室 12:20 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

香港將能勝過疫情也是兩個字——無私。

天朗氣清，懷着興奮心情放假一天，很早已安排這天跟朋友到高爾夫球場相聚，反正再沒有其他休假選擇，這「小假期」是苦中作樂的好選擇。

離到達粉嶺不足十分鐘車程，快樂心情瞬間消失，好友傳來短訊，說他剛被證實新冠病毒檢測呈陽性，擔心他的同時，亦想到我倆約七天前曾共進午餐，雖然定義上不屬密切接觸者，但為安全計，還是馬上作檢測為準。

矛盾霎時出現，還有不足半小時便可在球場耍樂，也是期待已久的小假期，但若馬上進行檢測便要打道回府到醫院去，打球跟檢測頓成衝突。一邊廂在想那頓午餐已是七天前，好友感染很可能在午餐後發生；但另一邊又擔心無病徵帶菌危機，一不小心傳給球友便罪大惡極，不能原諒自己。

掙扎數分鐘，最終拿起手機痛心地跟球友說：「對不起，來不了！」

疫情氾濫之際，這許矛盾會繼續發生，個人與公眾利益將持續衝突，例如一座大廈數人受感染時，全幢大廈都要接受檢測，居民可能覺得很麻煩，也不符合個人利益，但為了公眾利益阻止疫情擴散，便惟有放下個人利益。美國近日每天新增個案已超過十數萬宗，其中最大原因就是民眾以自由為理由而不願放下個人利益，簡單兩個字便是——自私。

香港將能勝過疫情也是兩個字——無私。

天氣寒冷，同場加映保暖穴位

全文刊於《經濟日報》，原題為「自私無私」

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科權威醫生

莫樹錦 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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