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【跨台情緣】傳MIRROR陳卓賢撻着港姐陳曉華　Ian+Hera荃灣同居過二人世界

娛樂 11:40 2020/12/18

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TVB陳曉華與ViuTV陳卓賢被傳拍拖。

ViuTV近日熱播劇集《男排女將》有MIRROR成員陳卓賢（Ian）參與，人氣高企的他在劇中與安安（余潔滢飾）終成一對。

現實中，今日就有傳媒報導指陳卓賢與2018年的港姐冠軍陳曉華拍拖，蜜運中的二人更在荃灣築愛巢同居。

【男排女將】鄧麗欣相隔17年再拍港劇　Stephy將喜好和工作融合：完成了夢想【有片】

陳曉華是2018年的港姐冠軍。（Instagram圖片）

陳曉華在參選港姐時被揭曾與歌手狄易達拍拖，後和平分手，男方亦公開支持她參選港姐。

早前，她又因拍劇與何廣沛傳緋聞，但已否認傳聞。至於陳卓賢，則在傳媒訪問中曾自爆已單身3年。

陳卓賢是組合MIRROR的成員之一。（經濟日報圖片）

陳曉華陳卓賢跨台戀

二人看似大纜都扯唔埋雖然分別在ViuTV及TVB工作，但就被傳媒踢爆正在交往中。

陳曉華與陳卓賢被拍到密會撐枱腳，之後又影到陳曉華駕駛陳卓賢的座駕出入，更指二人打算在荃灣同居生活，可說是極速發展的跨台情侶！

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【男排女將】由劇集拍檔到《全民造星》師兄弟　陳卓賢+顧定軒靠Stephy舊歌回復士氣

新一代男神女神

陳卓賢自2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》奪亞軍加入組合MIRROR出道，後又以個人身份推出單曲，不時參與作曲部分，是才華洋溢的唱作歌手。而他有份參演的首套劇集《男排女將》播出後演技亦獲好評，成功兼任歌手及演員的發展。

陳晚華出身自TVB，經參選2018年香港小姐競選奪冠入行，之後再奪華姐冠軍。她首次拍攝的劇集《迷網》於今年播出，劇中擔任第二女主角的她佔戲甚重，但演技就被批較為生硬，而且有時口齒不清。她仍有3套劇集存貨未出街，包括《食腦喪B》、《七公主》及《異搜店》。

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同場加映陳卓賢專訪：【鯨落】陳卓賢善用拍劇時間創作歌詞　Ian落場比賽靠張國榮名曲激勵【有片】

撰文 : TOPick 柴犬出動

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