【防疫抗疫基金4.0】健身業界指資助不足支付工資及租金　料近月已有400間健身室倒閉

▲ 有業界估計過去數月已有400間健身室倒閉。（資料圖片）

政府昨日（17日）宣布擬注資64億元作第四輪防疫抗疫基金，其中向健身中心及體育處所發放一筆過10萬元津貼。香港健體專業人員總會會長王曉山指，今輪資助不足以健身中心支付工資及租金，認為幫助不大，又指業界今年以來停業過百日，生意損失龐大，估計過去數月已有400間健身室倒閉。

王曉山今早（18日）在一個電台節目表示，今輪只得1,200間健身中心合資格申請資助，較上一輪有1600間合資格中心少。業界已就此向體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國反映，批評政府聽不到業界聲音，甚至選擇性不聽業界聲音。

對於當局計劃向每位合資格註册體育教練發放7,500元，王曉山指，健身教練雖然獲國際證書及健身機構證書，但很少有註冊體育教練證書，因此不合資格申請一筆過補助金，希望政府可以考慮寬免，若健身教練出示工作及租場證明，亦可獲資助。

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責任編輯：陳子謙