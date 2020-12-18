【防疫抗疫基金4.0】餐飲業界料資助僅夠交租未足支薪　憂新年前或有食肆倒閉

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府昨日公布推出第四輪防疫抗疫基金，當中34億元用於支援食肆及酒吧等，按食肆規模資助10萬元至50萬元。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示歡迎，可予業界用作交租或作緊急開支，惟憂部分僱主收到資助但不開業，對員工構成壓力。

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受港台節目訪問時表示，是次防疫抗疫基金針對飲食業界的金額較上輪多，業界可利用資助額交租或作緊急開支，但憂慮未必足以支付員工薪金，預計餐廳即使收到錢亦要還債，部分僱主或收到資助都不開業，會對員工構成壓力。

他稱，很多食肆暫停營業，員工亦要停薪留職，聖誕新年是餐飲業旺季，惟業界接獲的聖誕及元旦訂座都要取消，尤其酒店失去節目重要收益，以往單日生意可高達4.5億至近5億；擔心疫情未受控，社交距離措施延續並進一步收緊，預料連同12月情況，失業率將大幅上升，政府應考慮再推出保就業計劃

餐務管理協會會長楊位醒接受商台節目訪問時形容，政府資助額較上一輪多，平均等於一個月租金，形容是「吊一吊命，好過無」；又指今次疫情正值業界黃金檔期，以往有160億生意，但受疫情及防疫措施影響，公司周年晚宴取消，即使有人訂4至5張檯做冬，但為數不多，不少酒樓都索性關門不營業，擔心農曆新年前可能有食肆倒閉。

楊位醒指，旺區的大型酒樓旺季一個月租金達100萬，茶餐廳亦要12至13萬租金，希望政府可以補貼業界兩個月租金，同時以差餉等形式，令業主有誘因減一半租金，紓緩壓力。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

