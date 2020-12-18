【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救

新冠肺炎疫情持續，台灣民眾無法外出旅游，不少人前往登山親親大自然。台灣的内政部消防署近日公佈，今年山難件數也創下18年來新高，但同時分享，懂得求生技巧重要性，2017年一對年輕情侶被困珠峰47天，期間約定「誰先死就吃對方肉」 ，最終靠求生技巧，最終男獲救女友遇難。

綜合台媒報道，據內政部消防署統計，2020年截止12月15日，山難件數高達437件，遇難人數共625人，事故發生原因以迷路（41%）、創傷（17%）、墜谷（11％）為主，族群則是自組隊伍（437件）為大宗，年齡層趨於中高齡，50-59歲族群共180件，40-49歲共108件，20-29歲的年輕族群也在今年明顯激增，從去年36件升至114件。

報道指，但懂得運用登山經驗和相關知識，還是能在荒野山林中求生，分享到台灣一對90後情侶，2017年到尼泊爾喜馬拉雅山區後失蹤47天，之後當時21歲的男子梁聖岳終獲救，仍生存及可以說話，但當時僅19歲女友劉宸君在被發現的3天前已遇難。

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報道引述當地旅行社的負責人指，這對登山情侶沒有聘請嚮導，進入喜馬拉雅山區後遭遇大風雪，二人企圖沿河流走，希望找到村落，但卻不慎跌至瀑布後面一處突出的山壁上，無法爬上或爬下。

2人跌下後，因懂得求生技巧，前3周靠著身上的糧食過活，當時因為還有瓦斯，吃過2次熟的泡麵，等到後來存糧用光，開始吃油、鹽巴維生，一天就只能吃個2、3口，雙方還約定「誰先掛掉，就吃對方肉」，但梁聖岳在女友身亡後沒有實踐這句話

女方苦撐至獲救前3日去世，男方奇蹟生還並一直伴隨著女友的屍體，但嚴重營養不良，瘦了大約30公斤，腳上生有蛆蟲。

有熟悉登山活動專家當時也對此表示，這不是奇蹟，是知識的力量，2人有足夠的登山經驗和裝備才能保護自己不會失溫，並妥善規劃糧食，「這就是登山的專業，如果沒有知識與裝備，這種情況下，一般人連1天都撐不下去。」

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責任編輯：羅嘉欣