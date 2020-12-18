【靈異真相】留美中國生車禍離世1個月仍準時交功課　驚動大學管理層揭嚇人內幕

▲ 學生在車禍離世後一個月仍準時交功課和考試。

受新冠肺炎疫情影響，全球各地不少學校都改用線上教學取代面授課程，不過近日美國一名大學教授在社交平台透露，有一名學生在11月時車禍去世，但之後仍持續收到該學生的功課，甚至參與測驗考試，把任教的教授嚇壞，以為出現靈異事件，不料背後卻揭示了學生的不當行為。

綜合外媒報道，美國常春藤名校之一的羅格斯大學（Rutgers University）一名華裔教授，近日在微博發文指，班上有一名中國籍女留學生，在11月中旬因車禍離世，學校教務處通知了所有其任課的老師。教授聽聞女學生的死訊時相當難過，因為她與該學生有電郵往來，學生亦不時來上她的網課。

學生離世後仍交功課

然而，在學生離世後，教授仍不斷收到她交的功課和小測驗，教授聽聞其任教的老師亦收到她的電郵，她心裡明白學生生前「請槍」，而受僱者未知學生離世的消息。

上周交了這科的期末作業（final paper），這星期就交了幾個加分作業（extra credits），我其實大概心裡明白是怎麼回事，但沒有採取任何行動。

疫情下的請槍產業

教授指出，「請槍」的情況時有發生，但她為了「袒護同袍」一般不會舉報，只會私下勸導提醒。不過，事件卻驚動了其他任教教授，以為發生靈異事件，更鬧到學院院長處，學校管理層亦知情，要求教授配合調查。

教授表示，在新冠肺炎肆虐期間，大學紛紛改用線上教學，令「請槍」產業發展更愈趨成熟，為學生客戶提供「一條龍服務」。教授表示，只要學生把學校網站帳號密碼交給代課者，代課者就會完成上課、功課、考試等，甚至聲稱在分數上能「保B爭A」。

這次事情以後怎麼發展我也不清楚，但我現在心情非常複雜。

不少網民得知事件後，紛紛留言指，「可以想像疫情期間此類服務迅速升級」、「我還以為是朋友幫助逝去友人完成學業夢想的故事」、「好幾年前就看到很多這樣的廣告了，送孩子出國要謹慎」。

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責任編輯：王明芳