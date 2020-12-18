【聖誕天氣】天文台預測下周一冬至最低12度　聖誕節回暖料介乎16至20度

▲ 天文台預測下周一冬至最低12度，聖誕節天氣回暖。

天文台表示，華南北部的氣壓正在上升，預料一股冬季季候風補充會在晚間抵達廣東沿岸地區，展望下周日（20日）至冬至（21日）氣溫再度下降，早上市區氣溫在12、13度左右，新界再低兩三度。

天文台指，受一股冬季季候風補充影響，未來兩三日廣東沿岸地區天氣轉冷，預測下周日及周一氣溫再度下降，市區氣溫低見12度，天色轉晴，日夜溫差較大，新界地區如大埔、屯門等氣溫低見10度，其中打鼓嶺氣溫最低僅9度。

▲ 天文台預測下周日及周一氣溫再度下降，市區氣溫低見12度。（天文台網頁截圖）

天文台又預料，一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸，隨著季候風緩和，下周後期該區氣溫稍為回升，至聖誕節氣溫回升至最高20度。

▲ （天文台網頁截圖）

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記者：陳子謙