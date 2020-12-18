  • 17°C
香港時間 : 20201218日 (五) 12:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕天氣】天文台預測下周一冬至最低12度　聖誕節回暖料介乎16至20度

社會 11:53 2020/12/18

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

天文台預測下周一冬至最低12度，聖誕節天氣回暖。

天文台表示，華南北部的氣壓正在上升，預料一股冬季季候風補充會在晚間抵達廣東沿岸地區，展望下周日（20日）至冬至（21日）氣溫再度下降，早上市區氣溫在12、13度左右，新界再低兩三度。

天文台指，受一股冬季季候風補充影響，未來兩三日廣東沿岸地區天氣轉冷，預測下周日及周一氣溫再度下降，市區氣溫低見12度，天色轉晴，日夜溫差較大，新界地區如大埔、屯門等氣溫低見10度，其中打鼓嶺氣溫最低僅9度。

天文台預測下周日及周一氣溫再度下降，市區氣溫低見12度。（天文台網頁截圖）

天文台又預料，一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸，隨著季候風緩和，下周後期該區氣溫稍為回升，至聖誕節氣溫回升至最高20度。

（天文台網頁截圖）

女士們很容易手冰腳凍，所以注意穴位保暖很重要！今集《活得健康啲》請來註冊中醫何慧欣為我們講解手冰腳凍的原因，教我們保暖甚麼穴位，不要受寒。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

 

相關文章

【樂極生悲】扮「聖誕老人」訪護老院後染疫 男子成超級傳播者傳染全院75人
11:34 2020/12/16
【樂極生悲】扮「聖誕老人」訪護老院後染疫 男子成超級傳播者傳染全院75人
【2020聖誕節】家居自製快樂聖誕　由添置節日家品開始
18:30 2020/12/17
【2020聖誕節】家居自製快樂聖誕　由添置節日家品開始
【校長專欄】寄給聖誕老人的信 保良局黃永樹校長：願我們都成為身邊人的快樂王子
今日 10:36
【校長專欄】寄給聖誕老人的信 保良局黃永樹校長：願我們都成為身邊人的快樂王子
天氣 天文台 冬至 聖誕節

最高瀏覽

【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
11:41 2020/12/17
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
【香港愛情故事】林景程入行11年首度入圍萬千星輝　貼地對白＋盞鬼演繹經紀引共鳴【有片】
11:41 2020/12/17
【香港愛情故事】林景程入行11年首度入圍萬千星輝　貼地對白＋盞鬼演繹經紀引共鳴【有片】
【無良老闆】女童買27蚊文具老闆收$60僅找2蚊　筲箕灣文具店疑呃錢遭群罵︰專蝦細路
12:44 2020/12/17
【無良老闆】女童買27蚊文具老闆收$60僅找2蚊　筲箕灣文具店疑呃錢遭群罵︰專蝦細路