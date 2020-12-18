【新冠疫苗】至少2千劑輝瑞疫苗存放溫度過低 恐影響安全效用需回收

▲ 至少2千劑輝瑞疫苗存放溫度過低 ，恐影響安全效用需回收。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，當地近日已開始接種由輝瑞藥廠（Pfizer）與生物科技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗。不過有報道指，首批運送到美國的輝瑞疫苗中，有至少2箱輝瑞疫苗（約2千劑）的運送期間，存放在溫度過低的儲存櫃中，需退回藥廠。

路透社報道指指，該批疫苗原定送往加州，在運輸期間出現溫度過低的情況，儲存櫃一度跌至低於攝氏零下80度，比起疫苗要求的存放溫度零下70度更低，導致疫苗在未離開貨車的情況下，就要直接退回藥廠。另有報道指，一批原定運送至阿拉巴馬州的疫苗亦被發現存放溫度過低，需要回收。

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輝瑞疫苗存放要求嚴格，需儲存在攝氏零下70度的環境，較北極的冬天還要冷，令運輸過程面臨極大挑戰。為此輝瑞特別設計一款暫時存放的容器，每個可保存約1000至5000劑疫苗，靠乾冰維持極低溫，可在維持疫苗5日不變質，若持續更換新的乾冰，則可維持最多15日，直至運抵冷凍庫。

另外，路透社引述美國官員指，多地將出現的暴風雪，大型物流公司聯合包裹 （United Parcel Service）、聯邦快遞（FedEx）正研究緊急應變計劃，研究如何安全運送疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣