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【全民造星III】欣宜做評判獲網民激讚　Joyce心心眼表情豐富：姐姐好鍾意

娛樂 14:12 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

欣宜面對潛質表演身體很誠實。

ViuTV熱播節目《全民造星III》的十強爭奪戰引起全城討論，除參賽者的表演，星級評判鄭欣宜（Joyce）的自然反應亦成為《全民造星III》的一大看點。

欣宜為《全民造星III》擔任十強爭奪戰評判，由於自然不造作，對於參賽者的表演全部投以最真實的反應，加上評語精準到位，令網民直呼欣宜：「太可愛！」。

【全民造星III】許廷鏗任評審表現獲讚　Alfred：不要少看你的一句鼓勵

欣宜評判資格獲網民肯定。（《全民造星III》截圖）

欣宜做評判夠投入

比如當評判火火和林曉峰先說出對參賽者CY的表演帶有質疑時，欣宜說出自己的感受：「我反而覺得你（CY）有一種特質，就是你的笨拙，是令人喜歡的。」

欣宜憑一個表演道出CY的性格特質，令導師彭秀慧歡喜若狂，監製花姐亦大讚欣宜「叻女」，連主持人強尼也表示CY是《全民造星III》的神經刀。

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【全民造星III】樹大招風壓力大張進翹失準　經理人麥曦茵安慰Manson：一切未完待續

豁達面對惡評

其實欣宜初出道時，也遭受各方的惡意攻擊，並曾為別人的抨擊而影響自己。

後來，欣宜明白無論一個人多麼成功、完美，也會有人不喜歡，要學會欣然接受，活出自己的風格。

欣宜坦言，在身心比較疲累仍然會受到惡意留言影響，不過現時的她會避開。

甚至用自身的經歷安慰「異父異母低能巨孖寶」的好朋友許廷鏗，許廷鏗亦感激欣宜伴他走過人生低潮。

許廷鏗和欣宜同樣在擔任《全民造星III》判評獲稱讚。（Joyce IG）

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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