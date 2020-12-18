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【好人好事】疫情下上水拳館閉館不忘做慈善　設食物銀行共享資源助基層

親子 12:26 2020/12/18

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上水有拳館在閉館下不忘做慈善，設立食物銀行共享資源，幫助基層。

一個微小的舉動便可以幫助有需要的人。繼佐敦有好心人設立一個共享雪櫃，定期添置乾糧幫助基層人士外，上水一間拳館即使生意受疫情影響、今年多次閉館下，但拳館負責人仍不忘幫助基層，設立「漂流食物銀行」，呼籲有心人捐贈乾糧食品等物資，助有需要的人士解燃眉之急。

位於上水的Stone Fitness Studio在Facebook專頁發帖文及上載相片，指多年前欲設立食物銀行，惟一直未有時間實行，便趁著疫情、封館及失業率高企下試行，希望在冬至、聖誕及新年來臨時，能幫助有需要的人士。

在疫情中更見疾苦，更需要一點陽光，互相支持，互助互愛。

食物銀行與街坊共享資源

在上水新樂街的拳館門外設置「漂流食物銀行」，歡迎好心人在多層架上放置食物，讓有需要的街坊共享資源。在多層架的上層有罐頭、乾糧及飲品等，而下層則有多本書本及消毒火酒。拳館除了提供食物溫飽外，書本還是「精神食糧」。

 

食物銀行除了食物外，還有不同書籍作精神食糧。（Stone Fitness Studio Facebook）

拳館在帖文表示，指食物銀行的試行日期為12月15日至2021年2月15日，「漂流食物銀行」接受未過期的食物，如米、麵、罐頭、餐飲券及日用品等，現時暫不接受凍肉、生果及雞蛋等容易變壞食品，建議捐贈消毒藥水時預先包裝。

希望食物銀行，漂書可以貨如輪轉。給大家在艱難時刻一點暖，無方向時刻一點空間。

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責任編輯︰王明芳

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