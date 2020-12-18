【防疫在家】韓國記者實測外出工作一天 避開人潮熱點仍接觸超過500人

▲ 韓國記者實測外出工作一天，避開人潮熱點仍接觸超過500人。

新冠肺炎疫情持續蔓延，據韓聯社報道，韓國18日共新增1062宗確診病例，累計確診人數超過4.75萬宗。疫情嚴峻，韓國電視台JTBC記者最近實測外出工作一天，上下班、外出用午膳及到超市買所需品，盡量避免人潮熱點，仍接觸超過500人，倘若與無症狀感染者有接觸，後果可大可小。

記者早上8時出門進行實測，由記者太太、攝製人員亦被計算在內，已接觸了3人。出門搭巴士，記者發現有7至8人在候車。當他登上巴士時，又發覺車上坐了大概有20人。

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之後他來到地鐵站，計數器數字隨即飆升。從隧道到月台，再走入車廂，記者接觸了超過100人。在步行至月台期間，他感到與周邊人擦肩而過，距離甚近。而車廂亦因人潮，通風並不理想。直至此時，由他出門到正式上班，已接觸近150人。

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然後到午飯時間，記者一走進餐廳就發現滿座，所有窗戶關閉，只有風扇在運行。吃完飯後，記者來到法院，空間狹窄，但人很多，大約有30至40人。

其後他再回到公司辦公室，搭乘升降機時也碰上數人。放工後，他沒有外出吃飯，而到超市選購日用品，但仍遇到不少放工後來買晚餐的人。

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一天下來，記者共接觸了521人。他表示，自己沒有約會，亦避開了人群聚集的地方，但是數字比他想像中的要多。因此亦呼籲避免感染的有效途徑，就是減少外出。

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責任編輯：羅嘉欣