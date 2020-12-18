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【香港愛情故事】與盲塞老豆相處超難頂　王敏奕爆seed問白彪：點解你要結婚生仔？【有片】

娛樂 12:23 2020/12/18

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《香港愛情故事》內，白彪與王敏奕的父女衝突戲令觀眾有共鳴。

《香港愛情故事》播出以來有口皆碑，全因為內容貼地引觀察共鳴。在昨晚（12月17日）播出的《香港愛情故事》當中描寫的父女衝突，再次令不少觀眾覺得感同身受。

昨晚《香港愛情故事》劇情講「大聲公」陳漢聲（白彪飾）與人爭執受傷入院，女兒子欣（王敏奕飾）陪伴父親回家，本來難得重拾父女相處時光，可惜漢聲壞脾氣依舊，子欣忍無可忍大爆。

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性格火爆的「大聲公」常與家庭成員衝突。

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暴燥老豆自我中心

其實漢聲出發點都是關心女兒，可是為人自我中心，非常盲塞，仍然停留在舊有思想，比如認為女人就要做家務、要快些出嫁。

而且他又不懂用較好的方式去表達內心情感，例如其實他是憂心女兒靠當攝影師難搵食，可是所表達出來卻是做攝影工作是不務正業，勸子欣轉工。

又例如他留女兒留下來吃飯，於是他叫自己覺得好食的外賣椒鹽排骨飯。可是子欣已吃素十年，粗心大意的他卻一直沒有留意。

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父女衝突觀眾共鳴

於是子欣大爆發，直指父親從來沒有關心她的內心，子欣展示自己在12歲開始𠝹手自殘，可是漢聲完全不知道，並表示一直不結婚就是不想將來婚姻生活如父母一般。

可是漢聲卻得作為父親供子女有地方食住已十分盡責，子欣：「唔係餵啖飯就識做人老豆！」並指每件生活上似微不足道的小事，日積月累對心靈影響很大，最後更反問父親為何要生兒育女。被女兒如此質問，令漢聲感愧疚。

這場父女爭執戲，網民讚白彪與王敏奕演出入木三分，同時表示當中的父女衝突，現實中自己也面對類似問題。

其實劇中父母彼此內心都關心對方，可是往往用錯方式，比如態度有問題、未能代入對方感受等，而且內心裂痕愈來愈深，結果關係愈來愈難修補。

撰文 : TOPick柴犬出動

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