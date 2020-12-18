【新冠肺炎】美桃樓6旬婦候檢期間倒斃家中後確診　專家籲當局交代憂現傳播鏈會更嚴重

▲ （經濟日報資料圖片）

本港昨日新增96宗新冠肺炎確診個案，包括一名62歲女子獲告知安排檢疫後3天，被發現倒斃於美林邨美桃樓家中。港大感染及傳染病中心總監何栢良形容事件悲哀，反映本港離不開「慢三拍」的問題，亦未知有否涉垂直及橫向傳播，籲當局應公開交代資料。

昨日一宗新增第7,900宗確診個案涉及一名居美林邨美桃樓62歲女子，因家人初步確診，12月9日獲通知安排檢疫，翌日向家人表示有鼻塞，12月11日家人已未可取得聯絡，至12月12日發現倒斃家中，移送富山殮房後抽樣化驗始確診。

根據衞生防護中心確診者居住名單，連同是次個案已有3名確診者居於美林邨美桃樓，首宗為第7,049宗確診的69歲女子，12月5日發病，12月8日確診；第二宗為第7,168宗確診的33歲女子，12月6日發病，12月9日確診。

港大感染及傳染病中心總監何栢良形容事件悲哀，死者等待3天仍未到檢疫中心，亦未有人安排作檢測，反映本港離不開「慢三拍」的問題，而美林邨美桃樓本月已出現3宗個案，未知是否涉及垂直及橫向傳播。

他認為，當局要公布有關資料，包括相關負責部門，增加市民信心，否則出現傳播鏈會更嚴重；又呼籲市民做冬過節盡量留在家中，長者避免到街市或超市，由年輕一輩買菜，但要做好個人防禦。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問時亦解釋，部分緊密接觸者確診潛伏內發病，一旦感染新冠肺炎，病情可於發病數日內急劑轉差，發病時尤以較年長、有長期病患可較為嚴重。

他建議，等候入住檢疫中心期間，如出現氣喘等病徵，應盡快通知當局作優先安排。

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責任編輯：陳正怡