【早產BB】余文樂B女早產一度陷危險期　王棠云憶難關淚崩︰心痛比陣痛更痛

▲ 余文樂與王棠云的女兒於28周早產出世，一度陷入危險期。（IG圖片）

近年已移居台灣的余文樂與太太王棠云於月初宣布再為人父母，誕下細女余初心，當時余文樂已透露女兒一度陷危險期。王棠云日前終發表長文講述女兒是28周早產出世，僅重2.2磅，一度陷入危險期。她昨日再發文憶述當時的心情，看著女兒堅強求存的心痛，比生女的陣痛還痛苦。

王棠云的預產期原本在11月，但懷孕至28周，女兒便提早出世，僅重2.2磅，需要入住加護病房。她形容女兒睡在保溫箱內，體型與大人拳頭差不多大，甚至更小，看著女兒小小的身軀卻插滿喉，令她感到非常心痛，自責沒有好好保護女兒。

▲ 兒子在旁為媽媽王棠云打氣。（IG圖片）

昨日王棠云再憶述當時的情景，每天有兩次探訪時間，她非常珍惜探訪的兩小時。女兒初心比其他BB住保溫箱的時間長，故王棠云目睹很多早產BB陸續出院入院，爸爸媽媽們來探望BB時都感到不捨和心疼，「我完全理解他們的感受」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

媽媽心痛鼓勵︰寶寶要記得呼吸

在加護病房內，她最常聽到爸媽對BB的說話是︰「寶寶，要記得呼吸」、「寶寶，你要乖乖喝奶和呼吸」，她也對初心說過同樣的話，在旁默默落淚。

明明這麼簡單的事情，卻要講的這麼心疼……爸爸媽媽的愛真的是無法用言語可以形容的。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

王棠云感到最神奇的是，媽媽一切安胎的不適、陣痛可怕的經驗、恢復的過程，一切痛楚都不及看到女兒般心痛。

在看到女兒的臉時，（那些痛苦）竟然可以消失，好像不曾這麼辛苦一樣。你們說說，小朋友怎麼會是這麼神奇的東西。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

B女捱過難關回家團聚

余文樂在月初發文時，交代了女兒已經捱過難關回家團聚。王棠云再次感謝大家的關心，並為其他要照顧早產BB的媽媽打氣。

大家都辛苦了，你們都好勇敢也好堅強。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰林綺玲