【拆彈專家2】姜皓文盼與劉青雲再做對戲手　黑仔：視他是偶像

▲ 姜浩文跟黃德斌有份參演《拆彈專家2》。

由邱禮濤執導的電影《拆彈專家2》於聖誕節登場，電影除雲集劉德華及劉青雲兩大影帝外，還有姜皓文及黃德斌參與演出，曾參演上集的姜皓文，今次繼續飾演重案組督察，與恐怖分子展開連場激戰。

早前姜皓文拍攝追捕疑犯的戲份，在鬧市展開追逐，他直言拍攝這些場面相當過癮，不過他笑指當初得知再次參演《拆彈專家2》時，還以為有機會「調職」去做拆彈專家。

他笑說︰「其實我以為今次拍第二集會去做拆彈組﹐但原來再次演重案組，但不要緊，如果之後拍攝第三集，我可能有機會做拆彈專家呢！」

▲ 姜浩文拍攝追捕疑犯戲份。

提到這次劉青雲有份參演，姜皓文原來視對方為偶像，可惜兩人沒多對手戲。

他說：「其實他是一個我好鍾意的演員，未入行前已經當他是偶像，雖然之前合作過好多次，但每一次見到他都依然吸引，那麼有魅力。今次其實想跟他有更多對手戲，但戲中大家好似過眼雲煙，於每一件案件穿插，沒有太多對手戲。」

▲ 黃德斌戲中是拆彈組人員。

至於另一位首次加入「拆彈」系列的黃德斌，其中一幕講述他與其他拆彈專家奉命去拆彈，卻遇到恐怖分子的狙擊。

他直言這場戲相當難忘︰「那場戲講述我們哋收到order有人放炸彈，期間受到槍擊，我中好多槍，是好慘烈的一場戲！」