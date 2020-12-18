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尚品之薈蜜棗二氧化硫含量超標並無標明含山梨酸須下架回收

社會 13:12 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

食安中心從一間網上商店抽取一款產自中國的預先包裝蜜棗樣本，經檢測後發現防腐劑二氧化硫含量超標80%，同時亦含有另一款防腐劑山梨酸，惟食物標籤未有標明有關防腐劑名稱及作用類別，中心籲市民停止食用有關批次食品。

食安中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取一款由「尚品之薈」經銷的中國蜜棗樣本，經檢測後發現防腐劑二氧化硫含量達百萬分之180，較法例標準百萬分之100超出80%。

中心同時於樣本中，檢出含有百萬分之100的山梨酸，未有超出百萬分之1000的法定最高含量，惟樣本食物標籤均未有標明此兩種添加劑作用類別及其名稱。就樣本檢出的二氧化硫含量而言，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

中心已知會涉事商戶有關違規事項，指令將受影響批次產品停售及下架，該經銷商亦按中心指示進行回收。食安中心正追查有關產品的來源，市民可於辦公時間致電經銷商熱線2291 6216查詢回收事宜。

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責任編輯：陳正怡

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