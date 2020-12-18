【新冠肺炎】再多2名病人離世累計奪128命　東區醫院8旬翁留醫3日不治

▲ （經濟日報資料圖片）

本港再多2名新冠肺炎病人離世，涉及東區醫院一名84歲男病人周二(15日)入院，昨惟情況持續惡化，昨晚離世；另一名明愛醫院85歲患翁本月初入院確診，3日後轉到深切治療部，延至今日上午不治。累計本港已有128宗死亡個案，當中124人送院治療後不治。



東區醫院一名第7,816宗確診的84歲患翁，本身有長期病患，居柴灣柴灣邨灣映樓，於12月13日發病，12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院，昨日(17日)確診，及後入住深切治療部；病人的情況持續惡化，並於昨日晚上9時34分離世。



另外，明愛醫院一名第6,299宗確診的85歲男病人，屬歌舞群組患者，居馬鞍山錦豐苑錦蕙閣，曾訪彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，一直無病徵，12月4日因確診感染入住隔離病房，情況持續惡化，於12月7日轉到成人深切治療部留醫，延至今日上午10時27分離世。



院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。累計本港已有128宗死亡個案，當中124人送院治療後不治。

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責任編輯：陳正怡