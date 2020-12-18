周梓樂死因研訊續 首引VR虛擬實境技術了解現場環境

▲ 鄭郁棋博士今於死因裁判法院作供。（王仁昌攝）

科大學生周梓樂死因研訊今（18日）續訊。化驗師鄭郁棋博士今供稱，他於今年4月及9月到尚德邨停車場A勘查，透過3D鐳射掃描器及3D錄像機，進行點雲記錄及拍攝360全境影像。法庭首度引入VR虛擬實境技術，讓裁判官及陪審團觀看點雲記錄及全境影像，了解現場環境。研訊押後12月28日續訊。

死因法庭今傳召政府化驗所高級化驗師鄭郁棋博士作供，鄭過去曾多次以專家證人身份作供，亦曾參與南丫海難的研訊。鄭供稱，他因應警方要求為研訊作法證分析，並於2020年4月3日及9月29日到尚德邨停車場A進行現場勘查。

鄭供稱，他當時用3D方式記錄現場，分別使用了點雲記錄及影像記錄方式，其中點雲記錄是透過3D鐳射掃描器對現場物件進行處理，會記錄每1點的3維坐標及配上顏色；影像記錄方式則是透過3D錄像機拍攝360全境影像。

鄭指點雲記錄的呈現方式會存在色差，真實感相對較低，但每一點都有經電腦計算，雖然顏色像遊戲畫面般，但卻精準，而且可以從各種角度觀察現場；鄭續指影像記錄的真實性較高，但視野受限於拍攝角度。

鄭其後透過庭上屏幕播放3D點雲記錄，呈現尚德邨停車場A的內部環境，主要集中於2樓及3樓的部分，鄭提供了3D眼鏡給死因裁判官及陪審團，鄭指其中1副3D眼鏡配有感應裝置，裝置感應到配戴者的視點改變後，屏幕所呈現的3D畫面視點亦會相應地改變。

陪審團陸續戴上3D眼鏡，站在法庭屏幕前觀察停車場內部環境，並特別觀察疑似死者墮樓處，即3樓車位後的矮牆處，以及發現死者的2樓行人路；死者家屬及其他有利害關係人士的法律代表其後亦戴上3D眼鏡觀察。

研訊審期原定至今，但早前研訊一度中斷，讓消防處尋找律師代表，研訊審期重新安排後，將於12月28日續訊。

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記者：王仁昌