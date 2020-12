▲ 星戰系列演Boba Fett的Jeremy Bulloch病逝 。

於《星球大戰:帝國反擊戰》(Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back)與《星球大戰:武士復仇》(Star Wars Episode VI: Return of the Jedi)演賞金獵人Boba Fett的英國男星Jeremy Bulloch逝世,享年75歲。

Jeremy Bulloch近年患上帕金遜症,其家屬證實他因併發症病逝。

《星球大戰》系列主創佐治魯卡斯(George Lucas)撰文哀悼,表示:「Jeremy完美帶出Boba Fett的神秘與威脅感,正是我想角色做到的事。Jeremy也是個真正的紳士,一直支持《星戰》與它的粉絲,我對他為這系列作出的貢獻很感激。」