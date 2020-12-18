社工劉家棟阻差辦公囚1年 上訴指對警員造成不便不構成罪行

▲ 社工劉家棟准保釋候上訴，今由邵家臻陪同到高等法院出席上訴聆訊。（陳國峰攝）

註冊社工劉家棟於2019年7月27日元朗衝突中，手持社工證站在警方防線前，要求警方給予時間讓後方人群散去，劉其後被裁定阻差辦公罪成，判囚1年。劉早前獲准保釋等候上訴，高等法院今（18日）審理有關上訴，劉一方引用終院案例指，單純為警員構成不便或僅致其需稍加費力，並不構成阻差辦公，而劉的行為並無阻撓警方。法官聽罷陳詞後，押後至2021年2月23日裁決。

上訴人劉家棟（24歲）的代表資深大律師彭耀鴻今陳詞時指，從片段中可見，上訴人出現前，曾有兩人在警方推進時被撞至倒地，其後上訢人與同伴站在警方防線前，一邊高舉社工證後退，一邊懇求警方給予時間讓示威者離開，其後警方繞過上訴人向前衝，而其他警員則將上訴人按在地上。

彭陳詞指，根據終審法院就阻差辦公罪的案例，單純對警員構成不便，或僅引致警方需稍加費力的行為，並不足以構成阻差辦公，而本案上訴人的行為極其量只屬上述描述，因為從片段可見，警方的步伐沒有因上訴人而改變，上訴人亦沒有以身體阻撓、拉扯或推警方的盾牌，他亦沒有站在原地，因此證據完全不能顯示上訴人有阻撓警方。根據案例，有關控罪的立法原意絕對並非要涵蓋這種行為。

至於原審裁判官指警方驅散示威者時，必然會使人倒地受傷，彭則表示不敢苟同，因為《公安條例》訂明，警方執行職務時使用的武力不得大於為達到目的所需，「唔係話你有權使用武力就要用到最盡」。而且警方的職責包括防止損害生命和財產，當中亦包括犯案者的生命。

法官黃崇厚質疑，警方如何執行職務，應由警方主導，而上訴人明顯是想阻止警方推進，或減慢速度，因此實際上是想阻撓警方，只是程度上是否構成犯法。

彭則回應指，上訴人可能想阻止警方的不合法行為或過度使用武力，從而避免衝突或有人受傷，上訴人因此有合理辯解。

至於判刑方面，彭指出上訴人是註冊社工，而且沒有案底，案發時他的行為亦沒有實際地阻撓到警方行動，只是引致幾名警員需將他按在地上，彭質疑這是否需要判以即時監禁，更遑論是1年的刑期。彭續指，過往同類案件通常是判以罰款或社會服務令，即使是判囚，刑期亦只是數以星期計。

律政司一方則回應指，從片段可見，案發前兩人倒地的時候，上訴人根本不在附近，因此他聲稱為免有人受傷而阻礙警方前進的說法根本不成立。而且案發時人群向警方防線投擲物品，明顯已構成破壞社會安寧，因此警方有責任驅散或拘捕示威者，但上訴人卻拖慢或阻礙警方推進，使警方需要制服他，無法驅散示威者，明顯構成阻差辦公。

律政司一方又指，案中沒有證據指警方當時正使用不合法武力，而上訴人於原審時亦沒有自辯，因此無從得知上訴人當時是否真誠相信警方並非正當執行職務。

至於判刑，律政司一方引用上訴庭針對黃之鋒的非法集結案例指，當有暴力事件發生時，判刑考慮中的阻嚇和懲罰因素將更為重要，反而被告的個人背景和動機則相對不重要，甚至可以完全不理。

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記者：楊詠渝