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【新冠肺炎】聖德肋撒醫院產房一名懷孕員工確診　居明麗樓同住兩名家人已確診

社會 13:53 2020/12/18

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聖德肋撒醫院產房一名懷孕員工確診，居明麗樓同住兩名家人已確診。

本港昨日新增90宗本地感染新冠肺炎個案，消息指今日再增逾80宗確診。聖德肋撒醫院一名31歲產房健康服務員確診，居彩雲邨明麗樓，同住2名家人早前已染疫；院方指染疫員工自12月10日起已放產假，並非院內感染，婦產科98名醫護員工接受檢測後均屬陰性。

聖德肋撒醫院一名產房健康服務員昨日(17日)確診，屬第7,897宗確診的31歲女子，12月16日發病，有輕微喉嚨痛，居於彩雲邨明麗樓，同住奶奶及老爺早前已確診，染疫員工現時於聯合醫院留醫。

院方指前日獲悉該女員工染疫，其自12月10日起放產假，最後上班當日身體並沒有任何不適及徵狀，及後亦無返回醫院，亦無與院內任何人士接觸；衞生防護中心通知有關個案屬社區感染，院方亦重申有關個案並非院內感染。

院方為審慎起見，已立即為婦產科部門98名職員及醫生進行檢測，全部職員報告結果呈陰性，而該部門即時全面進行徹底清潔及消毒。醫院自疫情以來已嚴格執行防疫措施，所有醫護工作期間均穿上合適保護裝備，工作環境亦定時進行消毒。

了解更多有關產前檢測問題，即看：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡
 

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