【冬至盆菜】翠亨邨首推$1,888金牌乳豬派對套餐　廣東上海順德四川4款特色盆菜$880起

▲ 翠亨邨於今個冬至推出金牌乳豬派對套餐，以及廣東、順德、上海及四川風味盆菜。（餐廳提供）

受疫情影響，今年的冬至不能與家人外出食大餐，可考慮在家叫中菜外賣或特色盆菜，也是個不錯選擇。Mira Dining旗下的45年老字號翠亨邨，趁冬至推出金牌乳豬派對套餐，以及廣東、順德、上海及四川風味盆菜，創意十足。

▲ 翠亨邨首推金牌乳豬派對套餐 $1,888（餐廳提供）

金牌乳豬派對套餐

翠亨邨大廚特別精選數款傳統中式美食「西菜中造」，組合成金牌乳豬派對套餐。包括有頭盤原隻鮑魚酥皮撻8件、約3.75kg重的全體脆皮乳豬配20件蝴碟夾包、靈感來自南瓜批的南瓜糯米糍8件，每份$1,888，可供6至8人享用。

外賣自取豐足盆菜

店家推出4款集不同中菜精粹的盆菜，包括廣東、上海、順德及四川。

▲ 中環店限定的滬滬滿足 $980（餐廳提供）

盆滿缽滿（$980）︰經典廣東風味，包括12款食材，如燒鵝、貴妃雞、煎釀鯪魚、原粒柱甫、蠔豉及吊片等。

滬滬滿足（$980、中環店限定）︰大廚從上海菜取得靈感，以花膠白果薏米濃雞湯作湯底，加上如自製五香爽咸肉、百葉肉卷、花膠絲、小黃魚、自家製菜苗雲吞、酒釀大蝦球及福袋白切雞等材料。

順風順水（$880、尖沙咀店限定）︰有兩大主角順德荔芋燜米鴨及原條煎釀鯪魚、加上特大蠔豉、花菇等10多款食材。

鴻運當頭（$880、銅鑼灣店限定）︰師傅以毛血旺概念製作盆菜，食材包括有安格斯牛肉、蒙古羊肉、金錢肚、牛柏葉及豬紅等。

乳豬套餐及盆菜由即日起至2021年2月28日供應，可經Mira eShop預付訂購或致電分店訂購，全部自取，不設送餐服務，須於3日前預訂，每日數量有限，售完即止。

翠亨邨

銅鑼灣店：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺22樓（電話︰2409 4822）

尖沙咀店：尖沙咀彌敦道132號Mira Place 1, 5樓（電話︰2376 2882）

中環店：中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓（電話︰2524 2012）

記者︰黃依情