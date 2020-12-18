嶺大調查指7成學生疫情下在家服務研習　仍能學以致用及提升人際技巧

▲ 嶺大今日（18日）公布上學年進行的服務研習項目調查結果，嶺大服務研習處高級項目主任劉嘉慶（左一）、 嶺大服務研習處總監高永賢（左二）、應用心理學系三年級學生張悅晞（右二）及翻譯系三年級學生李丹鈮 （右一）。（嶺大提供）

新冠肺炎疫情下實習及到社區探訪等服務研習項目受阻，嶺大調查發現，上學年該校有7成受訪學生需以「在家服務研習」模式完成項目，但學生反映轉到網上籌備工作更有助靈活運用時間，反應正面。整體學生在知識應用及個人及專業技能的學習成效，自評分數升幅均逾1成，反映仍能學以致用及提升人際溝通團隊管理等技巧。

嶺大推行的服務研習項目結合「服務」與「學習」，在課堂中加入社會服務元素，例如為社企擬定活動計劃書，或透過親身探訪活動，認識社會需要。嶺大服務研習處於上學年、即去年9月至今年6月期間，以問卷訪問609名曾參與服務研習項目的嶺大本科生，透過嶺大聯同理大、浸大及教大共同開發的「服務研習成效量表」自評學習成效。

結果顯示，受訪學生完成服務研習項目後，在各項學習範疇自評分數，分別錄得7%至11%升幅，在「知識應用」及「個人及專業技能」增幅均超過1成，前者由6.81分增至7.53分（10分為滿分），後者由6.97分增至7.69分，為四大範疇當中升幅最高。此外，提升人際團隊管理（11.1%）、自我效能（10.5%）及創意解難技巧（10.2%）等指標，均有逾1成增幅。

疫情下有7成受訪學生需以「在家服務研習」的模式完成服務研習，嶺大服務研習處高級項目主任劉嘉慶表示，焦點小組訪問反映，雖然疫情令學生無法面對面溝通，但因網上工作時間較靈活，故學生對在家服務研習模式反應正面，結果亦顯示學生仍能學以致用。

嶺大翻譯系三年級生李丹鈮表示，今年暑假7至8月參加以網上形式為主的實習計劃，到一間環保及教育機構實習，主要擬定下年度活動計劃，如教學生認識自然生態等，事後再透過反思活動如何訓練其領導才能。她坦言網上會議遇到溝通障礙，但由於合作的同學來自不同院校、有兼職工作，在凌晨時份才有空開會，故網上形式可以令開會時間更靈活，過程中可鍛鍊其人際相處技巧。

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記者：馮琪雅