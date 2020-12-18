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【飲食優惠】香港萬麗海景酒店節日外賣美饌     滋味節日餐盒每位$158起【附訂購連結】

休閒消費 14:31 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

香港萬麗海景酒店節日外賣美饌 ，高逹8折優惠。(餐廳提供)

佳節當前，只是遇著疫情升溫，不能外出歡慶，留家享用美食也可吃得豐富。今年聖誕，香港萬麗海景酒店推出一系列佳節外賣美饌，並可享高達8折優惠，好讓大家與親朋摯友共渡愉悅時光。

先說萬麗咖啡室的「節日自助餐外攜盛宴」（兩位$1,288；4位$2,288），派對美食包括鮮甜肥美的阿拉斯加蟹腳、精選歐陸芝士及火腿、輕怡凱撒沙律以及香濃龍蝦湯。不少得的烤火雞以及芝士焗龍蝦、還有各式聖誕甜點拼盤，滿足味蕾。另外不得不提咖啡室亦設計了「節日餐盒」（每位$ 158），包括頭盤、沙律、主菜及甜點。
 
Info︰
萬麗咖啡室「節日自助餐外攜盛宴」由即日至31日，11am至10pm時供應，需提前3天預訂。萬麗咖啡室「節日餐盒」供應日期和時間同上。
萬麗咖啡室預訂節日外攜美饌可享 8 折優惠。

各式「節日餐盒」，由每位$158起。(餐廳提供)

除咖啡室外，另一間餐廳Mirage Bar & Restaurant亦提供「醉人四道菜佳節外攜晚宴」（每位$ 598），美食有烤阿拉斯加蟹腳及法式牛肝菌忌廉濃湯，接著可自選主菜滋味選擇包括入口即溶、滿佈迷人油花的的平鐵和牛扒、烤波士頓龍蝦鴨肝意大利飯，或是經典的火雞胸片配油封火雞腿可樂餅等。

餐廳也同時提供「佳節餐盒」（每位$ 288），有是日餐湯或是清新的凱撒沙律、味濃脂香的美國安格斯牛扒配紅酒燒汁、香滑薯蓉及蒜香邊豆，或是火雞胸片配栗子燒汁、面包餡料、瑞士風琴焗薯、忌廉菠菜及烤楓糖南瓜等美食。

Info

Mirage「醉人四道菜佳節外攜晚宴」由2020年12月24日至26日，6pm至10pm供應。
Mirage「佳節餐盒」由即日起至2020年12月31日，每天11am至10pm供應。

Mirage預訂外攜美饌可享 8 折優惠。

撰文：郭秀芳
 

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